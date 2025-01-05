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苦苓喊「若成功罷免傅崐萁」　每月組旅行團：報答花蓮人校正回歸

▲▼國民黨團召開 針對民進黨團罷免韓院長案 記者會 傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝） 

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨立院黨團總召柯建銘4日表示，現在必須喚醒民意，不只要罷免立法院長韓國瑜院長職位，國民黨41個區域立委一定要罷免掉。此話一出，掀起討論，知名作家苦苓稍早則正好發文表示，如果今年可以成功罷免傅崐萁，他承諾每月組一個「花蓮旅行團」，以報答花蓮人「校正回歸」。

民進黨立院黨團4日召開記者會，黨團總召柯建銘表示，現在綠委的人數無法撼動藍白合作賣台行為，必須喚醒民意，不只要罷免立法院長韓國瑜院長職位，還要雙罷，國民黨41個區域立委一定要罷免掉。

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國民黨批評，柯建銘的言行，已經宣示與多數民意對決，猶如出軌的失速列車，更是鋪陳賴清德走向南韓戒嚴的軌跡。民進黨中央則回應，各地的罷免行動都是公民自主行動，能夠理解國會失序亂象下黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。

此外，近日有店家、民眾發起罷免活動，傅崐萁也是對象之一。知名作家苦苓稍早則在臉書發文表示，如果今年可以成功罷免傅崐萁，他承諾每個月都會組一個花蓮旅行團，「由我全程免費導覽」，為花蓮的旅宿、餐飲盡一點棉薄之力，「以報答花蓮朋友們的『校正回歸』」。

貼文底下，也有網友紛紛回應，「苦苓大哥！我報名第一團，支持花蓮觀光產業」、「如果罷成了，我就報名參加你的校正回歸旅遊團」、「罷免成功，參團旅遊」、「報名+1，攜家帶眷」、「如果成功，我每個月也去旅遊一次」。也有網友則說，「在花蓮罷免花蓮王不大可能達成，但還是說聲加油」、「堂堂花蓮國國王，哪可能會被罷免」。

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傅崐萁罷免花蓮旅行團苦苓

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