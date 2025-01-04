視察國道1林口交流道改善工程　侯友宜盼2027年1月如期完工

▲侯友宜視察國道1林口交流道改善工程。（圖／新北市交通局表示，下同）

記者郭世賢／新北報導

為紓解國道1號林口交流道交通壅塞問題，新北市政府於2020年9月向交通部爭取評估增設北入匝道，並於2023年5月28日由高公局辦理改善工程，市長侯友宜今（4日）前往視察工程進度，希望交流道改善於2027年1月如期如質完工，完善林口交通環境。

侯友宜表示，隨著新北國際AI+智慧園區林口工一工業區及三井OUTLET進駐，林口地區近5年人口成長率約38%，已逾13萬人，人口增長、交通來往頻繁使林口龜山間跨越橋儲車容量遠超負荷，為緩解交通需求，市府團隊向中央爭取林口交流道改善工程，截至去年12月底工程實際進度已達18.97%，超越原定的17.13%，期許在工程單位的努力下順利完工，讓林口交通更便捷。

▲侯友宜盼交流道改善工程於2027年1月如期完工，讓林口交通更便捷。

侯友宜也說，為紓解林口交通問題，除優化交流道外，市府也持續發展大眾運輸，透過積極推動1200都會通定期票，並將定期票差額補助款從4億元增加到12億元，機捷A9站運量也自推動以來成長超過70%，鼓勵市民多多搭乘交通運輸工具。

交通局表示，為維持林口交流道改善工程施工期間交通順暢，制定最嚴謹的標準審核施工交維計畫，且隨著大型開發案將陸續完成，利用林口轉運站部分空間作為汽機車停車場，以及活化月台提供三井Outlet接駁車使用，並自去年12月23日起試辦調整客運936A、937A、966A快速公車林口端載客後不下匝道停靠「高公局站」直達臺北市，尖峰時段通勤約可節省20~30分鐘。

▲侯友宜4日視察林口交流道改善工程進度。