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大陸 大陸焦點 特派現場

NASA公布衛星照片　陸在「死亡之海」造太陽能長城

▲▼內蒙古鄂爾多斯境內的庫布其沙漠建造了大量太陽能板。（圖／翻攝新華社）

▲庫布其沙漠建造了大量太陽能板。（圖／翻攝新華社）

文／香港01

內蒙古鄂爾多斯境內的庫布其沙漠，正在建造「400公里長的太陽能長城」，這裏曾因全是沙漠幾乎沒有生命被稱為「死亡之海」，隨着太陽能板的增加還引發外媒以及美國國家航空航天局（NASA）關注。

韓媒《中央日報》周四（1月2日）發表題為「沙漠中那是什麼……」的文章，稱中國正在建造「400公里長的太陽能長城」浩瀚的沙漠上鋪展着藍色的太陽能板，這是中國庫布其沙漠中建設的「駿馬電站」近20萬塊太陽能板組成了一個馬的形狀，象徵中國在奔向清潔能源大國道路上的「太陽能板崛起」。

而NASA亦於2024年12月30日公開了拍攝於庫布其沙漠的太陽能電站的衛星圖像。衛星圖像顯示，2017年還是荒涼沙漠，短短幾年內已變身為大規模能源供應基地。

NASA表示，庫布其沙漠曾因全是沙粒且幾乎沒有生命而被稱為「死亡之海」，但近年來太陽能板的迅速增加，使這裏轉變為太陽能發電的「潛力之海」。

▼NASA公布的衛星比對照片。（圖／翻攝NASA）

▲▼NASA衛星照片發現，沙漠中出現了大量太陽能板。（圖／翻攝NASA）

▲▼NASA衛星照片發現，沙漠中出現了大量太陽能板。（圖／翻攝NASA）

庫布其沙漠是中國第七大沙漠，位於鄂爾多斯北部，長約400公里、最寬處約50公里，總面積約1.41萬平方公里。以晴朗天氣多、與電力需求大的工業設施較近等優勢，被認為是理想的太陽能發電場所。

目前，在庫布其沙漠里正上演一場「太陽能長城」防沙治沙場景，據內地媒體報道，計劃至2030年，在黃河南岸、庫布其沙漠北緣，用太陽能板築起一道長約400公里、平均寬約5公里的「藍色防沙區」。

在沙漠中興建大規模太陽能發電基地是內地官方雄心勃勃的可再生能源擴展政策的重要組成部分。內地官方在沙漠中構築「太陽能長城」另一原因是應對沙漠化。由於氣候變化，中國是受沙漠化影響最嚴重的國家之一。中國幾十年來在北方地區開展大規模綠化工程，與「沙漠作戰」。

近年來，大規模開發太陽能基地被認為是防止土地荒漠化的有效對策。太陽能板不僅能夠生產電力，還能防止沙丘移動，減緩風速，從而抑制沙漠化。

此外，太陽能板可以阻擋直射陽光，減少水分蒸發。蘭州大學有教授表示，太陽能板可以顯著增加乾旱地區土壤的含水量，促進植物生長，並形成天然屏障，防止沙塵暴的出現與擴散。

▲▼內蒙古鄂爾多斯境內的庫布其沙漠建造了大量太陽能板。（圖／翻攝新華社）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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