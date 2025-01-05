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小便灼熱、生殖器飄異味！ 他約砲半年「性病才發作」：染披衣菌

小便灼熱、生殖器飄異味！有可能不是單純泌尿道感染。（圖／Pixabay）

▲小便灼熱、生殖器飄異味，有可能不是單純泌尿道感染。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

年底假期氛圍濃厚，也增加兩性親密關係，近來門診發現，性病患者求診有增多趨勢。台中榮總感染科醫師黃薇諼就表示，近日收治一對情侶，兩人在未採取保護措施情況下有親密行為，男方事後發現小便有灼熱感，女方發現生殖器有異味和分泌物增多，男方坦承，半年前曾與陌生網友約砲，也未做安全性行措施，感染性病又傳染給女友，醫師提醒，披衣菌感染不治療，可能嚴重影響生育能力。

黃薇諼表示，男方在發生危險性行為後長達半年才有症狀，而女方也是因男方的異常情況才注意到自己的感染狀況。事實上，披衣菌是臨床上最常見的性傳染病之一，常見症狀包括生殖器分泌物增多、有異味，小便灼熱，下腹疼痛，頻尿以及性交疼痛等，有超過50%的患者，在感染後無明顯症狀或僅有輕微不適，導致感染難以及時察覺。曾有一名太太，飽受泌尿道感染困擾長達10年，反覆就醫卻一直沒有改善，直到檢查出是披衣菌感染，才知道丈夫外遇長達10年，把性病傳染給她。

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黃薇諼指出，無症狀的披衣菌感染，大多因為性伴侶出現症狀或曾有不安全性行為後擔心罹病，主動就醫檢測才發現。還有一些患者則是反覆出現類似尿道感染症狀，初期服用抗生素後有所改善，但症狀持續復發，最終前往大型醫院檢查才確診。她指出，未能及時發現並積極治療的患者，可能成為無症狀帶原者，透過性行為將疾病傳染給他人。

黃薇諼強調，披衣菌感染不會自然痊癒，且可能嚴重影響生育能力。據丹麥一份涵蓋50萬名女性研究發現，曾感染披衣菌的女性，相較於從未感染者，罹患骨盆腔發炎、子宮外孕及輸卵管不孕的風險增加30%，另據2023年系統性文獻回顧與統合分析，不孕男性的精子和精液樣本中，披衣菌感染率較高，且感染披衣菌的男性發生不孕的可能性是非感染者的2.28倍。

據世界衛生組織（WHO）2020年的報告，全球15到49歲成年人中，性傳染病病例達3.74億例，其中披衣菌感染佔1.28億例，淋病感染佔8200萬例。疾病管制署也呼籲民眾，要採取有效預防措施，包括全程使用保險套並搭配水性潤滑液。對於有不安全性行為者，建議定期篩檢及早就醫治療。

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