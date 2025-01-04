　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選罷法、財劃法仍未送行政院　卓榮泰：若國會認為有問題不送出也歡迎

記者陳家祥／台北報導

行政院2日通過《憲法訴訟法》覆議案，移請立法院覆議。針對遲遲未送抵行政院的選罷法、財劃法修正案，行政院長卓榮泰今（4日）說，「如果國會認為這兩個法案內容有問題，引起社會的譁然從此不送出，也歡迎」；另外，卓也說，老福法、警察條例違背憲法跟預算法精神，且之前兩院已達成協議，如果違背的話是摧毀誠信，盼國會懸崖勒馬。

卓榮泰說，今天來到中部看最大的地方基礎建設，但他一直掛念的是，從12月20日立法院通過3個法案，其中憲法訴訟法已經送到行政院，也已經在法定時程內提出覆議陳請總統核可，等待立法院覆議的議程安排，唯獨另外選罷法、財劃法到目前為止都還看不到下文。

「如果國會認為這兩個法案內容有問題、不合理，引起社會的譁然從此不送出，我也覺得歡迎。」卓榮泰說，如果立法院用一種計算、算計的方式，想要在年假之前才送出，會造成行政院必須在年假中開會，「我認為這是對全體公務人員極大的不尊重，我們絕對反對這樣的方式，所以請國會要深思這事情」。

卓榮泰進一步說明，後續財劃法若送出的話，也會依憲政給予的權力跟程序，依法進行救濟。因為從新的修正法案中，明顯看出未來中央政府在國防、醫療、社福、教育、科技、公共建設各方面，都會受到嚴重的排擠，對全國人民不論中央或地方都非常的不適宜。

「也不能只想把錢分出去，而不談責任；更不能只談錢，不談事權。」卓榮泰說，這是現在這部財劃法新修正內容跟結果最大的問題。

至於老人福利法跟現在立法院還在討論的警察條例等，卓榮泰表示，如果按照現在的做法，都嚴重違背憲法70條跟預算法91條，就是用一個法律案增加中央政府的歲出預算，必須要跟行政院徵詢，同時對於資金來源要明確指出資金來院在哪裡，達到這樣的協議才能進行修法。

卓榮泰說，老人福利法跟警察條例是完全違背這樣的程序，憲法跟預算法的精神在先前談到中央政府預算付委時，行政立法兩院就已經達成決議，要用這樣的法律規定跟慣例來做事。

「如果違背了這樣的協議，那是摧毀誠信，也摧毀兩院之後再談任何協議的各種可能性，所以希望立法院能懸崖勒馬。」卓榮泰說，立法院應來跟行政院正式徵詢，這兩個法案對未來歲出影響有多大？行政院跟立法院如果談，要談到資金彌補的來源，如果都沒有辦法做到，那顯然違反法律精神，行政院礙難接受。

最後，卓榮泰說，在新的年度，希望雙方能有新的合作關係，把過去大家在一些爭議事件上所立下的慣例能具體實現，國家才能在新的年度看到新的方向跟新的力量。

▲▼行政院長卓榮泰受訪。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰受訪。（圖／行政院提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因
頂流男星爆偷吃拍性愛片！　再掀「摳門假人設」：捐款只給47元
快訊／公司尾牙辦「拚酒大賽」　員工隔天陳屍廁所
獨／陳子豪「新應援曲」定了！　球迷：超好聽
快訊／黃國昌父親逝世！　享壽84歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

柯建銘喊「國民黨區域立委全罷」　李彥秀：全世界就民進黨當家亂政

柯建銘稱立委不能彈劾　籲議事人員別隨藍起舞「自己退休金自己保」

黃捷不敢對賭陳玉珍是否有大陸身分證　王鴻薇嗆：真的爆弱

選罷法、財劃法仍未送行政院　卓榮泰：若國會認為有問題不送出也歡迎

北市跨年舞台工人墜亡！議員爆防墜網疑遭移除　要市府追溯真相

「堅毅不屈的DNA是豐厚遺產」　黃國昌父今告別式：心中永遠的英雄　

許甫不忍了！2021還在媒體任職　怒批蔡壁如翻供：劣幣是誰？

白111上街「釘孤支」藍相挺　柯建銘建議傾巢而出：111變光棍黨

預告大罷免潮來了　柯建銘嗆雙罷：國民黨41個區域立委一定要罷掉

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

柯建銘喊「國民黨區域立委全罷」　李彥秀：全世界就民進黨當家亂政

柯建銘稱立委不能彈劾　籲議事人員別隨藍起舞「自己退休金自己保」

黃捷不敢對賭陳玉珍是否有大陸身分證　王鴻薇嗆：真的爆弱

選罷法、財劃法仍未送行政院　卓榮泰：若國會認為有問題不送出也歡迎

北市跨年舞台工人墜亡！議員爆防墜網疑遭移除　要市府追溯真相

「堅毅不屈的DNA是豐厚遺產」　黃國昌父今告別式：心中永遠的英雄　

許甫不忍了！2021還在媒體任職　怒批蔡壁如翻供：劣幣是誰？

白111上街「釘孤支」藍相挺　柯建銘建議傾巢而出：111變光棍黨

預告大罷免潮來了　柯建銘嗆雙罷：國民黨41個區域立委一定要罷掉

LINE家庭群組「每天都被改名」　妹子搜不到！網驚：沒想到這一招

南韓西南海域「漁船觸礁沉沒」！22船員跳海逃生　3人喪命

女歌手罕見「解放傲人美胸」噴鼻血　辣到媽媽發飆…怒冷戰1週

酒精危害年花健保53億！台大教授喊合法飲酒年齡「延後」至21歲

花蓮貓頭鷹公園例行性養護1／6~1／10休園　公所公告免白跑

陸推出「反腐大片」　落馬官員對鏡頭懺悔：為求政績GDP弄那麼高

「橘子回來」柯文哲能交保？律師搖頭了　曝一問三不知更慘

挽肉と米2號店插旗台北信義區　5家人氣餐廳1月展新店

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

中榮斥資5億引進「醫檢影像神器」　院長陳勢安：醫院的里程碑

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

政治熱門新聞

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

「堅毅不屈的DNA是豐厚遺產」　黃國昌父今告別式：心中永遠的英雄　

預告大罷免潮來了　柯建銘嗆雙罷：國民黨41個區域立委一定要罷掉

青鳥翻車了！付錢查「中國身分證」網站竟有賴清德

柯文哲、高虹安遭綠營政治迫害？　他傻眼：檢舉他們貪污的是國民黨

6月就訂好8月出國　陳佩琪爆北檢稱「妳可以去」

白營號召小草上街「釘孤枝」　她點矛盾：讓柯文哲自證清白可能性消失

李東憲「拿對岸身分證」　台灣戶籍恐被撤銷

陳玉珍自清沒中國身分證要對賭　黃捷：要自清就支持國安法案

遭黃捷質疑持中國身分證　陳玉珍對賭：若有我退政壇，若沒妳下台

樂團主唱搭跨年舞台意外墜樓亡　蔣萬安：事發隔天有派人慰問

柯建銘嗆要彈劾藍委　劉靜怡：北韓法學？

大巨蛋演唱會波及松菸古蹟？　議員籲市府加強監測

柯文哲遭羈押　陳佩琪批司法暗箭不斷：不想保持沉默了...

更多熱門

相關新聞

行政院提《憲訴法》覆議　李彥秀：演給深綠看的「轉場過水」

行政院提《憲訴法》覆議　李彥秀：演給深綠看的「轉場過水」

立法院去年三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》修正案，行政院院會今（2日）決議，將針對《憲法訴訟法》修正案移請立法院覆議。國民黨立委李彥秀直言，行政院此舉在法律上不僅是「漠視分際」，在政治上更是「轉場過水」，民進黨最後的目標，還是賴清德所言，要用「公民複決」更大的民主拚個輸贏，當然，民進黨也必須為持續的政治動員以及朝野對立負起完全的政治責任。

立法院遲未送選罷法、財劃法到行政院　一情況恐要春節加班

立法院遲未送選罷法、財劃法到行政院　一情況恐要春節加班

行政院今對《憲訴法》提覆議案　列修法三大問題

行政院今對《憲訴法》提覆議案　列修法三大問題

憲訴法修法內容爭議多　行政院今提出覆議案

憲訴法修法內容爭議多　行政院今提出覆議案

被控霸凌工友又不倫戀　行政院秘書處長澄清：盼還我清白

被控霸凌工友又不倫戀　行政院秘書處長澄清：盼還我清白

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

金與正疑似公開子女　南韓情報單位急查證

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

23歲男GG「被菜花田掩埋」！整根變形…醫：要切了

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

男女路邊活春宮激戰　居民拿掃把趕人

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面