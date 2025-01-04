選罷法、財劃法仍未送行政院　卓榮泰：若國會認為有問題不送出也歡迎

記者陳家祥／台北報導

行政院2日通過《憲法訴訟法》覆議案，移請立法院覆議。針對遲遲未送抵行政院的選罷法、財劃法修正案，行政院長卓榮泰今（4日）說，「如果國會認為這兩個法案內容有問題，引起社會的譁然從此不送出，也歡迎」；另外，卓也說，老福法、警察條例違背憲法跟預算法精神，且之前兩院已達成協議，如果違背的話是摧毀誠信，盼國會懸崖勒馬。

卓榮泰說，今天來到中部看最大的地方基礎建設，但他一直掛念的是，從12月20日立法院通過3個法案，其中憲法訴訟法已經送到行政院，也已經在法定時程內提出覆議陳請總統核可，等待立法院覆議的議程安排，唯獨另外選罷法、財劃法到目前為止都還看不到下文。

「如果國會認為這兩個法案內容有問題、不合理，引起社會的譁然從此不送出，我也覺得歡迎。」卓榮泰說，如果立法院用一種計算、算計的方式，想要在年假之前才送出，會造成行政院必須在年假中開會，「我認為這是對全體公務人員極大的不尊重，我們絕對反對這樣的方式，所以請國會要深思這事情」。

卓榮泰進一步說明，後續財劃法若送出的話，也會依憲政給予的權力跟程序，依法進行救濟。因為從新的修正法案中，明顯看出未來中央政府在國防、醫療、社福、教育、科技、公共建設各方面，都會受到嚴重的排擠，對全國人民不論中央或地方都非常的不適宜。

「也不能只想把錢分出去，而不談責任；更不能只談錢，不談事權。」卓榮泰說，這是現在這部財劃法新修正內容跟結果最大的問題。

至於老人福利法跟現在立法院還在討論的警察條例等，卓榮泰表示，如果按照現在的做法，都嚴重違背憲法70條跟預算法91條，就是用一個法律案增加中央政府的歲出預算，必須要跟行政院徵詢，同時對於資金來源要明確指出資金來院在哪裡，達到這樣的協議才能進行修法。

卓榮泰說，老人福利法跟警察條例是完全違背這樣的程序，憲法跟預算法的精神在先前談到中央政府預算付委時，行政立法兩院就已經達成決議，要用這樣的法律規定跟慣例來做事。

「如果違背了這樣的協議，那是摧毀誠信，也摧毀兩院之後再談任何協議的各種可能性，所以希望立法院能懸崖勒馬。」卓榮泰說，立法院應來跟行政院正式徵詢，這兩個法案對未來歲出影響有多大？行政院跟立法院如果談，要談到資金彌補的來源，如果都沒有辦法做到，那顯然違反法律精神，行政院礙難接受。

最後，卓榮泰說，在新的年度，希望雙方能有新的合作關係，把過去大家在一些爭議事件上所立下的慣例能具體實現，國家才能在新的年度看到新的方向跟新的力量。

▲行政院長卓榮泰受訪。（圖／行政院提供）

