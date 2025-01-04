影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

▲行政院公布2025元旦新制。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

軍公教調薪3％今年正式上路，民進黨立委林楚茵今（4日）表示，昨天是軍公教人員的薪資入帳日，但很多人反映政府承諾加薪，為何沒有調升？向行政院人事處確認後得知，3%加薪需要等到114年總預算三讀後才會補發，影響約73萬人。眼看再過3週就要過年，如果總預算依舊受到杯葛，在藍白只顧政爭、不管民生的操作下，過年前無法順利補發，藍白是始作俑者。

行政院日前表示，2025年軍公教調薪3％，是自2018年來第4度調薪，實質薪資提升14.7％。另外，中央機關約僱人員、工友及約用人員之月薪調整至不低於最低工資1.1倍（約3萬1,449元）。

而林楚茵今指出，昨天是軍公教人員的薪資入帳日，但很多人反映，政府承諾2025年加薪3%，今年的薪水怎麼還沒有調升？經過向行政院人事處確認後得知，3%加薪需要等到114年總預算三讀後才會補發，影響約73萬人。

林楚茵強調，眼看再過3週就要過年，如果總預算依舊受到杯葛，在藍白只顧政爭、不管民生的操作下，過年前無法順利補發，藍白是始作俑者。

林楚茵指出，民進黨一再提醒藍白兩黨，總預算應優先處理，但人數過半的在野兩黨就是不聽，聯手卡總預算整整2個多月，刻意優先審議爭議性法案，例如《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》、《選罷法》等。

林楚茵批評，更惡劣的是，《財劃法》和《選罷法》三讀過後，國民黨又遲遲不送交公布，根本是國家亂源，目前還有多個委員會沒有完成預算審查，導致114年總預算無法三讀，政府承諾的3%加薪也就無法提撥。要強烈譴責，「藍白只是嘴巴說挺軍公教，實際作為卻把軍公教當肉票！」