花蓮貓頭鷹公園例行性養護1／6~1／10休園　公所公告免白跑

▲花蓮巿公所公告，進豐園區貓頭鷹公園將進行例行性養護，自1月6日至10日不對外開放。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應到來的寒假，進豐園區貓頭鷹公園將進行例行性養護，自1月6日（周一）至10日（週五），期間園區不對外開放，希望民眾們注意休園時間，避免白跑一趟。

貓頭鷹公園是花蓮的優質親子公園，很多吉安鄉、新城鄉的父母們，都會特別帶孩子來，許多家長表示，貓頭鷹公園有很多遊樂設施，很適合帶孩子放電，且園內的安全措施確實，讓家長們不用擔心孩子們受傷。

為持續保護孩子們，此次的養護著重於遊玩安全及環境衛生，將進行設施保養及公園周遭消毒，包括遊樂設施、地板及風扇等，希望小朋友們的寒假，能有更安全、乾淨的貓頭鷹公園陪伴。

▲貓頭鷹公園有很多遊樂設施，很適合帶孩子放電。

為期五天的養護工作，貓頭鷹公園不對外開放，花蓮市公所農觀課也在公園周遭貼上休園訊息，提醒民眾休園時間，養護期間無法對外開放，敬請見諒。

花蓮市長魏嘉彥也呼籲，為了讓孩子們在寒假有更安全的貓頭鷹公園，例行的養護工作不可或缺，在施工期間內勿接近施工區，以免發生意外，民眾的配合，將有助於市公所順利完成清潔消毒工作，以確保每位小朋友們都這裡安心、快樂地盡情遊玩。

魏市長再次感謝大家的理解和支持，期待在1月11日（週六）貓頭鷹公園再次開放時，能與大家一起享受。