　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聖誕紅養護全攻略　農業部公開4技巧：可延長花期到5月

▲▼紅色系聖誕紅佔整體供貨90%。（圖／台北市花卉公司提供）

▲農業部提供聖誕紅盆花養護技巧。（圖／台北市花卉公司提供）

記者楊惠琪／台北報導

今天是聖誕節，許多民眾和公司行號會採買應景的聖誕紅盆花裝飾，農業部在臉書發文提供聖誕紅養護的4大技巧，包括光線要充足、空氣要流通、土壤不能乾，以及避免淋雨及強風等，只要妥善照料可一直觀賞到明年4至5月。

農業部指出，聖誕紅盆花養護有4大技巧，首先「光線要充足」，買回家後應放置在光線明亮的地方，避免長期陰暗影響苞葉顏色；其次「空氣要流通」，擺放在通風良好的區域，避免和成熟水果放在一起，以免乙烯加速苞葉掉落；以及「土壤不能乾」，應保持土壤濕潤但不積水，太乾容易讓苞葉和葉片掉光；最後是「避免淋雨及強風」，風吹雨淋會讓花苞和葉片受損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部「農業知識入口網」也指出，台灣北部地區經歷溼冷的冬天及初春，聖誕紅的花朵及葉片容易感染灰黴病菌，致使患部枯萎腐爛，因此必須適時修剪清除罹病部，及保持環境乾燥通風，若給予良好的擺置環境及適宜的照顧，聖誕紅盆花可觀賞至4至5月。

農業部也提供選購聖誕紅盆花的秘訣，包括要挑花形圓滿勻稱、苞葉完全展開著色、葉片生長繁茂健康、枝條挺直不搖晃，以及稍微揮動葉片時，無細小白色粉蝨飛舞。

聖誕紅養護小撇步
1. 光線要充足：放置在光線明亮的地方，避免長期陰暗影響苞葉顏色。
2. 空氣要流通：擺放在通風良好的區域，避免和成熟水果放在一起，以免乙烯加速苞葉掉落。
3. 土壤不能乾：保持土壤濕潤但不積水，太乾容易讓苞葉和葉片掉光。
4. 避免淋雨及強風：風吹雨淋會讓它的花苞和葉片受損。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
窮困卻滿滿愛心！麥當勞少女家領養5貓　3兄妹打工絕不放棄牠們
72人客機墜毀！滿地遺體　最新畫面曝
周杰倫「包緊緊」東京被認出！見男粉隨身帶他唱片：只好幫你簽了
存31萬50元硬幣不見了！竟是女友人偷走
日本搭地鐵「白帽女竟是蔡依林」！2特徵確認是本人
林襄辣穿白色史庫水　一脫露美臀S曲線

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公務員不香了？16類科「到考人數比錄取少」　4類掛0沒人考

跨年夜飄雨「看101煙火北、東側最佳」　元旦迎曙光熱區曝

不是雞排！妹子請客「逢甲夜市必吃1美食」乾又貴　全場吵翻了

這縣市發錢了！「1補助」元旦起加碼至3萬　申請資格一次看

男友買雞肉飯「加了一坨酸菜」　她怒：交往3年還記不住？兩派吵翻

快訊／過完聖誕快儲水！高雄明停水12hrs　影響22萬戶範圍曝

史上最殺「春節全台90條國道客運6折」　北高僅375元

大票人喊抵制！為何「麥當勞不調查性侵」　律師逆風曝1原因

公平會禁止Uber Eats併foodpanda　外送工會：有利產業的決定

聚餐太熱到外納涼！40歲男下秒腦中風倒地　醫嘆未做1事釀禍

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

曾國城褲子藏黃金蟒「再大的蛇都裝得下」

公務員不香了？16類科「到考人數比錄取少」　4類掛0沒人考

跨年夜飄雨「看101煙火北、東側最佳」　元旦迎曙光熱區曝

不是雞排！妹子請客「逢甲夜市必吃1美食」乾又貴　全場吵翻了

這縣市發錢了！「1補助」元旦起加碼至3萬　申請資格一次看

男友買雞肉飯「加了一坨酸菜」　她怒：交往3年還記不住？兩派吵翻

快訊／過完聖誕快儲水！高雄明停水12hrs　影響22萬戶範圍曝

史上最殺「春節全台90條國道客運6折」　北高僅375元

大票人喊抵制！為何「麥當勞不調查性侵」　律師逆風曝1原因

公平會禁止Uber Eats併foodpanda　外送工會：有利產業的決定

聚餐太熱到外納涼！40歲男下秒腦中風倒地　醫嘆未做1事釀禍

「刀樂哥」逢人就喊「凸刀了」超洗腦　時代廣場賣「爆眼龍」爆紅

仁川童話世界！3D彩繪皮諾丘、白雪公主陪逛街　再順遊鬼怪取景地

男進珠寶店發現被跟蹤　回頭驚見「可愛小企鵝」搖搖晃晃在身後

公務員不香了？16類科「到考人數比錄取少」　4類掛0沒人考

國發會：今年經濟豐收、明年利大於弊　後段製程有望全球領先

藍白強勢修《財劃法》　賴清德認窒礙難行：修法結果粗糙不堪檢驗

跨年夜飄雨「看101煙火北、東側最佳」　元旦迎曙光熱區曝

拜登簽署法案　白頭海鵰正式成為美國國鳥

「2024年度風雲飯店」榜單出爐！這2間7連霸　前30名一次看

新光三越跨年抽百萬特斯拉　SEVENTEEN限定周邊30點就能買

萌娃拿遙控器學大人講電話　奶音+超溜台語療癒力十足！

生活熱門新聞

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

父子目睹「女老師晚上還在教室」　隔天一問結果超驚訝

把握今好天氣！　「全台有雨」最冷時間曝

耶誕節快樂！LINE「7款免費貼圖」限時下載

北捷月台互毆！　阿北插隊上車「女乘客不爽」大打出手

女友上大學仍與父親「共浴」！他喊噁：刷新我三觀

「耶誕老人」武嶺舉牌打廣告　網笑翻

女網紅爆「4女共侍富商」　暈船想扶正

美魔女平安夜洩辣照　「白蕾絲透視內衣」幾近全裸

流感碰上奇蹟9連休　醫提醒飛日本「2件事先做」

李多慧送「聖誕性感照」　45度凹溝讓粉絲嗨翻

更多熱門

相關新聞

藍綠縣市喊續辦「班班喝鮮奶」　農業部：回歸本業照顧酪農

藍綠縣市喊續辦「班班喝鮮奶」　農業部：回歸本業照顧酪農

「班班喝鮮奶」政策震盪數月，行政院上周四突宣布下學期全面停辦，引發各縣市政府譁然，不分藍綠縣市紛紛表態將續推，希望中央提供經費補助。農業部長陳駿季今（23）日回應，一個好的政策應該中央和地方合作，但各縣市意見太分歧，也找不到最好的方式，只好宣布暫停，農業部將回到本業，幫助酪農進行產業升級。

立院要求公糧價格漲5元　農業部今拍板：僅輔導收購調高1.5元

立院要求公糧價格漲5元　農業部今拍板：僅輔導收購調高1.5元

「班班喝鮮奶」擬每周供應減半　農業部長：次數不是重點

「班班喝鮮奶」擬每周供應減半　農業部長：次數不是重點

每天多140萬顆！蛋價暴跌4成　農民嘆：賣一斤賠一斤

每天多140萬顆！蛋價暴跌4成　農民嘆：賣一斤賠一斤

新北表揚農業志工　彭敏華退休服務10年獲銅心獎

新北表揚農業志工　彭敏華退休服務10年獲銅心獎

關鍵字：

聖誕紅盆花養護農業技巧

讀者迴響

熱門新聞

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

六月公開離婚協議：本要跨年夜宣布！2導火線吵到哭

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

網紅奈奈子當富商小三　自組後宮團「4女共侍1夫」泡裸湯

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

男歌手轉行變華航機長　超猛現況曝光

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

源田壯亮爆婚外情！台灣約會被抓包

快訊／4張7-8月千萬發票無人領　明年1／6到期

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！

父子目睹「女老師晚上還在教室」　隔天一問結果超驚訝

更多

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面