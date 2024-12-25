聖誕紅養護全攻略　農業部公開4技巧：可延長花期到5月

▲農業部提供聖誕紅盆花養護技巧。（圖／台北市花卉公司提供）

記者楊惠琪／台北報導

今天是聖誕節，許多民眾和公司行號會採買應景的聖誕紅盆花裝飾，農業部在臉書發文提供聖誕紅養護的4大技巧，包括光線要充足、空氣要流通、土壤不能乾，以及避免淋雨及強風等，只要妥善照料可一直觀賞到明年4至5月。

農業部指出，聖誕紅盆花養護有4大技巧，首先「光線要充足」，買回家後應放置在光線明亮的地方，避免長期陰暗影響苞葉顏色；其次「空氣要流通」，擺放在通風良好的區域，避免和成熟水果放在一起，以免乙烯加速苞葉掉落；以及「土壤不能乾」，應保持土壤濕潤但不積水，太乾容易讓苞葉和葉片掉光；最後是「避免淋雨及強風」，風吹雨淋會讓花苞和葉片受損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部「農業知識入口網」也指出，台灣北部地區經歷溼冷的冬天及初春，聖誕紅的花朵及葉片容易感染灰黴病菌，致使患部枯萎腐爛，因此必須適時修剪清除罹病部，及保持環境乾燥通風，若給予良好的擺置環境及適宜的照顧，聖誕紅盆花可觀賞至4至5月。

農業部也提供選購聖誕紅盆花的秘訣，包括要挑花形圓滿勻稱、苞葉完全展開著色、葉片生長繁茂健康、枝條挺直不搖晃，以及稍微揮動葉片時，無細小白色粉蝨飛舞。

聖誕紅養護小撇步

1. 光線要充足：放置在光線明亮的地方，避免長期陰暗影響苞葉顏色。

2. 空氣要流通：擺放在通風良好的區域，避免和成熟水果放在一起，以免乙烯加速苞葉掉落。

3. 土壤不能乾：保持土壤濕潤但不積水，太乾容易讓苞葉和葉片掉光。

4. 避免淋雨及強風：風吹雨淋會讓它的花苞和葉片受損。