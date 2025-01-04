女高山症發作「沒被隊友丟包」　他還原深山真相！網喊：有情有義

▲黃女高山症發作，主動請隊友先走，說她會再慢慢跟上。（圖／記者楊漢聲翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

北部一名黃姓女子與7名山友組團攀登南橫南一段，不料黃女途中高山症發作無法再前進，傳出隊友「丟包」黃女待在深山待援。獲救後，黃女否認「被丟包」一事，而一名疑似搜救人員還原深山狀況，隊友並非下山才通報，而是在深山中分組援助與報案。

一名疑似搜救人員在社團《登山通報站》還原這起救援任務，12月30日黃女體力開始衰退，隊友幫忙背她的大背包上小關山後，重物則分攤給他人，她自己背回背包，由兩名隊友陪伴壓隊，宿雲馬鞍營地；由於無力下切取水，隊友有多取水備用，而黃女夜間開始咳嗽。

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隔天31日，一行人來到卑南主山三叉營地，黃女的體力明顯下降，隊友建議別去卑南主山，由另兩名隊友壓隊陪伴，行進間也開始咳嗽，而山裡天氣在上午9點開始起霧飄雨，且伴隨著大風，這使得黃女行走更為困難，隊友也不斷給予熱水、糖果，但因行走緩慢，兩名壓隊隊友走走停停，逐漸開始無法維持體溫。

搜救人員說，到了大約於31K處附近時，黃女請隊友先走，表示她會再慢慢跟上。隊友則詢問黃女是否會冷，身上裝備飲食是否齊全，叮嚀著慢慢走以保持體力為主，不要勉強趕路，適時的迫降保留體力。

搜救人員透露，黃女8.5小時應抵達三叉營地，最後花了約13小時才抵達三叉營地前200公尺處，當時天色已晚，加上體力耗盡，她決定迫降紮營，可能過於疲勞或開始劇烈咳嗽，導致黃女整晚無法入眠。

接著來到1月1日，搜救人員則以隊友視角還原狀況，黃女整晚一直未達營地，因此天亮即啟動救援計畫，一組人前往卑南主山稜線尋找訊號通報消防，幸好在稜線上有微弱訊號，成功和消防聯絡上，但因訊號不好，在稜線上吹風淋雨通話超過1小時，返回營地時，發現帳篷已被強風吹翻裝備全濕。

同時間，另一組人則折返搜尋，所幸於32.5K尋獲被救者帳篷，立即上前詢問狀況，表示除了全身無力起身都有困難，一直咳嗽之外，沒有受傷和其他不適情況，身體也無失溫或感到寒冷，評估情況後，無立即危險，但這已無法正常下山，隨即告知返回營地，將僅剩備用糧食行動糧熱水保暖帶回給予備用，再返回營地時。

搜救人員說，由於苦等不到另一組人返回，搜尋及陪伴時又已全身濕透冷到不由自主的發抖，決定下撤尋找可通訊地點，和消防取得聯繫，最終成功和消防聯繫上說明最新情況，此時人已在石山林道上了。

▲黃女平安獲救。（圖／記者楊漢聲翻攝）



最後下切時遇到上山救援人員，再次說明最新情況，最終抵達特生中心，已經是晚上7點多，隨後主動前往藤枝派出所再次說明情況後，才發現入園自動代轉的入山證不完整。

而搜救人員坦言，「上山請謹慎評估所有狀況，不管是自己和隊友，以及所有可能影響行程因素！」

底下網友回應，「那這樣看起來那些隊友也是有情有義，當下也是馬上通知警消」、「不要以為登山硬撐就能完成任務，高山症有輕微現象就該下山了」、「這樣的說明看起來似乎有盡力協助患者」、「山區訊號真的不好，謝謝各位搜救隊！感謝有你們，希望受傷隊員早日康復」、「意志力無法克服所有狀況，平安就好」。