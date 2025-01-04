女山友高山症發作遭7團員丟包　律師揭1狀況可能觸法

記者黃翊婷／綜合報導

51歲黃姓女子與另外7名山友組團登山，途中高山症發作，竟被7名團員丟包在卑南主峰等待救援，引發社會關注。律師林智群表示，登山是危險行為，隊友之間其實是危險共同體，若有人受傷，其他人有義務協助照顧，若將受傷的人丟下導致意外死亡，其他人可能會因為「不作為」而構成遺棄罪。

▲救難人員上山尋找黃女的畫面。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同。）

回顧整起事件，黃女去年12月28日透過網路群組與另外7名山友組團，一起前往南橫南一段登山，沒想到途中高山症發作，導致她四肢無力、無法行走。7名團員見狀，留下水和食物給黃女，接著下山，回到平地之後，才在1月1日撥打119告知此事。

黃女被獨自留在卑南主峰，所幸還有其他路過的山友給予資源補給，直到3日她才被救難人員找到，幸好人依舊平安，只是身體比較虛弱，可能無法徒步下山。救難人員今日（4日）將視天氣狀況決定要採取陸域搜救方案，或是搭配空中救援方案，由直升機吊掛下山。

▲救難人員成功找到黃女。

這起事件曝光之後，掀起各界關注，對於7名團員將黃女獨自留在山上的作法是否合適，大家看法不一。對此，律師林智群3日在臉書發文表示，登山其實不太適合揪團，尤其是攀登中級山或3000公尺以上高山，因為每個人的腳程、登山技術不同，若彼此不熟識，萬一有人受傷或落後，「誰要照顧受傷的人、等落後的人呢？」

而從法律層面來看，林智群提醒，登山是危險行為，隊友其實是危險共同體，如果有人受傷，其他人是有義務協助照顧的，不能把人丟下不管，倘若受傷的人發生意外死亡，其他人可能會因為「不作為」而構成遺棄罪。