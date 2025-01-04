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高山症發作！51歲女遭7隊友獨留卑南主峰　今獲救否認「被丟包」

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

北部一名黃姓女子(51歲)透過網路相約，與另外7名山友組團攀登南橫南一段，但未料隊伍深入海拔逾3000公尺的深山時，黃女高山症發作無法再前進，隊友竟在留下食物後「丟包」黃女，獨留她在深山待援，隊友直到1日下山後才報警求救。搜救隊員3日傍晚成功接觸黃女，今(4日)成功將其吊掛下山，並送往台東馬偕治療，初步了解生命徵象穩定。

▲▼黃女因高山症發作，被隊友獨留在卑南主峰，搜救隊員今上午將其吊掛下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲黃女因高山症發作，被隊友獨留在卑南主峰，搜救隊員今上午將其吊掛下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警方調查，這組8人登山團透過網路揪團，相約攀登南橫南一段，並於12月28日從藤枝入山，預計自台東下山，未料眾人挺入到海拔逾3000公尺的深山處時，黃女高山症發作，四肢無力無法再繼續行走，7名團員見狀後，留下食物、飲水，將黃女獨自留在卑南主峰後繼續前進，直到1日下山後才報警求援。

警消獲報後立即確認黃女位置，並組織搜救隊入山，於3日晚間近6時成功接觸黃女，初步檢視，黃女沒有外傷，生命徵象穩定，但有呼吸急促、咳嗽、四肢無力情形，經協助下移至三叉下營地紮營後，今(4日)成功帶著黃女下山，並送往台東馬偕治療。

對此，黃女向搜救隊員否認「被丟包」一事，表示她入山後第二天身體就出現不適，同行的其他7名山友有輪流照顧她，是她請隊友先行下山，不認為自己被丟包。

▼搜救隊員入山成功接觸黃女，並於今早將其吊掛下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼黃女因高山症發作，被隊友獨留在卑南主峰，搜救隊員今上午將其吊掛下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼黃女因高山症發作，被隊友獨留在卑南主峰，搜救隊員今上午將其吊掛下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼黃女因高山症發作，被隊友獨留在卑南主峰，搜救隊員今上午將其吊掛下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼黃女因高山症發作，被隊友獨留在卑南主峰，搜救隊員今上午將其吊掛下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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