女高山症發作「遭同伴放生」獨留山上　救難隊2人受傷…搜救暫停

▲網路揪團登山「8去7回」！女山友遭同伴放生，獨留3000公尺高山。（圖／翻攝靠北登山大小事）

記者賴文萱／高雄報導

51歲山友黃女去年12月28日在LINE群組揪團前往南橫南一段登山，但中途高山症發作，突然四肢無力、無法行走，不料，同行7名山友竟直接將她「放生」在高山上，直到下山後才打119請求救援。高雄、台東消防隊緊急派人入山搜救，原預計下午3-4點接觸到黃女，但因2名隊員受傷，加上天候不佳，搜救任務已暫停，預計明天早上再進行搜救。

據了解，山友林男元旦上午通報119表示，他們自組團隊伍共8人，在前往海拔3293公尺的卑南主峰途中，黃姓女山友在南一段約32.5K處，四肢無力無法行走，目前獨自留在原地需要救援，其餘同行隊友七人先行下山。

消防隊獲報懷疑黃女因為高山症不適，傻眼問「怎麼獨留身體不適的人在高山？」，林男則稱，因大家有各自的工作跟生活，但有將食物跟水留給她，下山前也確認她安全、暫無危險。

高雄、台東消防隊目前已派出救難人員前往山區，據路過山友回報，黃女在卑南主峰下的三叉峰下營地獨自搭帳篷等待救援，目前人員平安。

由於山區天候不佳，暫時無法出動直升機，救難人員徒步登山，已前進到距離黃女待援處幾百公尺的地方，不過，因山區寒冷加微飄雨，台東2名隊員一人抽筋、一人擦傷，目前搜救任務暫停，人員就近紮營休息。

據了解，黃女目前狀況尚可，路過山友有給予她糧食、水及保暖衣物。搜救隊預計明天早上接觸到黃女，若天候許可，將出動直升機，希望能將她平安救下山。