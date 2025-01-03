　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女子高山症發作遭山友丟包！搜救隊找到人了　視情況吊掛下山

記者楊漢聲、柯振中／台東報導

51歲的黃姓女子與其他7名山友組團，前往南橫南一段登山，沒想到高山症發作後，遭到7名山友丟包，獨自在卑南主峰等待救援。目前消防人員已經與黃女接觸，確認對方生命跡象穩定，預計明天下山。

▲▼黃姓女山友遭7人丟包。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲黃姓女山友遭7人丟包，搜救隊找到人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

黃女去年12月28日透過網路群組，與7名山友組團，一同前往南橫南一段登山，不過途中因為高山症發作，導致四肢無力、無法行走。7名山友見狀，留下食物與飲水以後，便先行下山。

▼黃姓女山友遭7人丟包，搜救隊找到人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼黃姓女山友遭7人丟包。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

回到平地後，有山友1月1日撥打119，並且詳細告知案情，令消防人員感到困惑，不曉得為何會將身體不適的人獨留在山上。高雄、台東消防隊獲知消息，立即派出救難人員前往山區，所幸路過的山友有給予資源補給。

根據最新消息，目前高雄、台東的消防人員已經與黃女接觸，確認黃女人仍舊平安，只是身體虛弱，有呼吸喘、咳嗽、肢體無力等症狀。黃女與消防人員接觸後，在消防人員的幫助下移動至三叉下營地，目前在營地紮營。

由於黃女可能無法徒步下山，消防人員4日將視天候狀況，研擬陸域搜救方案，或是搭配空中救援方案，可能會由直升機吊掛下山。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
水豚君情侶跨年夜逃家！跨完年又自動跑回去…飼主傻眼
震撼2秒畫面！金與正疑公開子女　南韓情報單位急查證
樂團主唱高處墜亡　Lulu向跨年舞台鞠躬致哀
青鳥翻車了！付人民幣查「中國身分證」　詐騙網站竟有賴清德
小草問「告北檢？」　蔡壁如：羈押處分書沒我的翻供！有陳智菡串
張兆志發文祝福前妻許允樂被酸爆　高EQ一一回擊了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小草問「告北檢？」　蔡壁如：羈押處分書沒我的翻供！有陳智菡串證

男借1萬不滿債主「酸言討債」　怒買西瓜刀砍臉...路人也遭殃

女子高山症發作遭山友丟包！搜救隊找到人了　視情況吊掛下山

台南公車、小貨車擦撞！公車狂撞圍欄路樹慘毀　3人傷送醫

飼主侯硐遛狗「未繫牽繩」！浪貓遭咬亡　新北動保處罰飼主4.8萬

快訊／鶯歌民宅瓦斯氣爆！社區前主委「無生命跡象」送醫搶救

快訊／鶯歌公寓傍晚火警！5樓濃煙狂竄　7旬男昏迷搶救中

快訊／小貨車翻落2公尺田埂「4輪朝天」　駕駛受困命危送醫

進校園狂毆男大生！還對2女襲臀性騷　桃園無聊男這下慘了

金融保險員投資遭騙322萬　警街頭埋伏...逮21歲牛仔褲車手

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【兩台轎車國道上互逼】連續變換車道讓後車疑不滿！兩台車蛇行狂飆

涉貪案高院停審釋憲！ #高虹安 「高度肯定」：盡快還我清白

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

小S跨年曬全家福照片 和Makiyo開唱〈恭喜恭喜〉

小草問「告北檢？」　蔡壁如：羈押處分書沒我的翻供！有陳智菡串證

男借1萬不滿債主「酸言討債」　怒買西瓜刀砍臉...路人也遭殃

女子高山症發作遭山友丟包！搜救隊找到人了　視情況吊掛下山

台南公車、小貨車擦撞！公車狂撞圍欄路樹慘毀　3人傷送醫

飼主侯硐遛狗「未繫牽繩」！浪貓遭咬亡　新北動保處罰飼主4.8萬

快訊／鶯歌民宅瓦斯氣爆！社區前主委「無生命跡象」送醫搶救

快訊／鶯歌公寓傍晚火警！5樓濃煙狂竄　7旬男昏迷搶救中

快訊／小貨車翻落2公尺田埂「4輪朝天」　駕駛受困命危送醫

進校園狂毆男大生！還對2女襲臀性騷　桃園無聊男這下慘了

金融保險員投資遭騙322萬　警街頭埋伏...逮21歲牛仔褲車手

2024十大綠能新聞：英關煤電場、德淘汰核能、台「暫時零核」

最高薪資達10萬元　桃園就服處新春歲末3場次徵才活動登場

一個人吃飯！她慘遭店家強硬併桌　網：因為可以少擦一張桌子

震撼2秒畫面！金與正疑似公開子女　南韓情報單位急查證

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀：發生遺憾的事

宜蘭水豚情侶跨年夜逃家！跨完年又自動跑回去…飼主超傻眼

Franck Muller史努比瘋狂揮臂指示小時　小黃鳥頭冒愛心卡哇伊

青鳥翻車了！付人民幣查「中國身分證」　詐騙網站竟有賴清德

台灣黑熊被狗追！嚇到躲在樹上　見牠離開趕快下樹開溜

小草問「告北檢？」　蔡壁如：羈押處分書沒我的翻供！有陳智菡串證

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

社會熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

網路揪團登山！女山友遭同伴放生

陳智菡「LINE紀錄」變關鍵！　柯文哲還押3個月

柯文哲自爆　安排妻小一起出國躲

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

柯文哲當初交保「1事踩紅線」　京華城案4被告全還押

即／柯文哲4人羈押　全送回土城

改裁羈押禁見　沈慶京輪椅站起怒喊：難過

即／疑想超車砂石車！女騎士自摔「捲車底」　搶救無效亡

點餐不會用QRcode！2男被催拿鍋蓋衝進櫃台揍店員

女高山症發作「遭同伴放生」獨留高山

夫領光存款落跑　妻一刷存摺只剩87元

更多熱門

相關新聞

女高山症發作「遭同伴放生」獨留高山

女高山症發作「遭同伴放生」獨留高山

51歲山友黃女去年12月28日在LINE群組揪團前往南橫南一段登山，但中途高山症發作，突然四肢無力、無法行走，不料，同行7名山友竟直接將她「放生」在高山上，直到下山後才打119請求救援。高雄、台東消防隊緊急派人入山搜救，原預計下午3-4點接觸到黃女，但因2名隊員受傷，加上天候不佳，搜救任務已暫停，預計明天早上再進行搜救。

網路揪團登山！女山友遭同伴放生

網路揪團登山！女山友遭同伴放生

新加坡女山友登雪山腳骨折

新加坡女山友登雪山腳骨折

柯建銘指民眾黨已結束　諷「黃國昌只是傅崐萁夜壺」

柯建銘指民眾黨已結束　諷「黃國昌只是傅崐萁夜壺」

最低-4.1度！玉山實施雪季措施

最低-4.1度！玉山實施雪季措施

關鍵字：

山友高山症丟包登山

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

快訊／李玉璽脫單！認愛「張兆志前妻」許允樂　公司證實：給予祝福

女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」只有性愛沒互動

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃

館長喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！甜曬無名指婚戒

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

獨／「全台最大黃牛」轉戰主辦

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

網路揪團登山！女山友遭同伴放生

濟州航空「機師與塔台最後互動」曝光

奪命水泥牆被土蓋住！機長驚：不知裡面是牆

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【泰格與雪兒】愛康

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面