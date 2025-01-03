女子高山症發作遭山友丟包！搜救隊找到人了　視情況吊掛下山

記者楊漢聲、柯振中／台東報導

51歲的黃姓女子與其他7名山友組團，前往南橫南一段登山，沒想到高山症發作後，遭到7名山友丟包，獨自在卑南主峰等待救援。目前消防人員已經與黃女接觸，確認對方生命跡象穩定，預計明天下山。

▲黃姓女山友遭7人丟包，搜救隊找到人。（圖／記者楊漢聲翻攝）



黃女去年12月28日透過網路群組，與7名山友組團，一同前往南橫南一段登山，不過途中因為高山症發作，導致四肢無力、無法行走。7名山友見狀，留下食物與飲水以後，便先行下山。

▼黃姓女山友遭7人丟包，搜救隊找到人。（圖／記者楊漢聲翻攝）



回到平地後，有山友1月1日撥打119，並且詳細告知案情，令消防人員感到困惑，不曉得為何會將身體不適的人獨留在山上。高雄、台東消防隊獲知消息，立即派出救難人員前往山區，所幸路過的山友有給予資源補給。

根據最新消息，目前高雄、台東的消防人員已經與黃女接觸，確認黃女人仍舊平安，只是身體虛弱，有呼吸喘、咳嗽、肢體無力等症狀。黃女與消防人員接觸後，在消防人員的幫助下移動至三叉下營地，目前在營地紮營。

由於黃女可能無法徒步下山，消防人員4日將視天候狀況，研擬陸域搜救方案，或是搭配空中救援方案，可能會由直升機吊掛下山。