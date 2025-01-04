女「高山症發作」遭丟包？資深山友吐內幕：不能揪

▲51歲女山友高山症發作被7名團員丟包在3000公尺高山。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

北部一名51歲黃姓女子，透過網路揪團攀登和7位山友相約，一同集合從南橫南一段爬山。黃女過程中疑似高山症身體不適，未料7名山友竟將她放生在位於海拔3000公尺的高山上，直到1日下山後，才進行通報，引發譁然。對此，曾跟黃女組團過的資深登山客揭露，當事人不僅經驗少卻又自信爆棚，還很難溝通，另有律師表示，若丟包隊友導致發生意外死亡，其餘離開者恐怕觸法。

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▲律師林智群也透露爬山其實屬危險行為，若丟包隊友導致發生意外死亡，其餘離開者恐怕會觸法。（圖／翻攝自臉書）

黃女被放生的事件曝光後，律師林智群也透露，爬山其實屬危險行為，若丟包隊友導致發生意外死亡，其餘離開者恐怕會觸法。林智群在臉書表示，「現在大家什麼事情都喜歡揪團，買東西揪團、唱歌揪團，連爬山也揪團。其實爬山這個事情，不太適合揪團。郊山就算了，如果是中級山、3000公尺以上高山，不適合」。

林智群接著表示，由於每個人彼此不認識，每個人的腳程、登山技術都不一樣，臨時湊一團，到山上有人受傷或落後，「誰要照顧受傷的人、等落後的人」？從法律層面上來看，爬山屬危險行為，一起爬山的隊友其實是危險共同體，其中一個受傷，其他人「有義務」照顧他，不能丟下他，萬一受傷的人發生意外死亡，其他人可能因為「不作為」構成遺棄罪。

據了解，當時該組登山人馬在放生黃女後，1日下山撥打119通報消防隊，遭問，「怎麼會把身體不適的人獨留3千公尺深山」，報案者則說下山前有回去看過對方，有把食物留給對方，指出一行人有工作與生活，在確認對方安全暫無危險，才讓她在山中休息。對此，臉書社團「肉腳登山隊」的山友們也分為兩派，一派認為放任症狀發作的黃女獨自在高山很過分，認為應該要有人留下照看，「這就是我為什麼不敢跟不認的組團」、「網路揪團根本不保險」。

不過另一派認為，要爬百岳就該需先衡量自己能力，若不是收費團，別人沒義務要承擔責任，自組揪團都是屬於「獨攀」性質，況且山友都有留下物資，下山求援確實比較有效率。另外，曾與該名女山友組隊的資深登山客則表示，「據得知的消息是，有登山隊今日經過，遇到黃女，表示對方高山症，全身濕透，狀況穩定沒有生命危險，但無法自行下山，給予食物及飲水後，等待救援中」。

這名資深登山客還指出，回去翻了一下紀錄，發現2023年11月在揪團羅馬縱走時，黃女就有報名，爬完後黃女對他說，下次要爬百岳記得找她。透過觀察發現，黃女腳力還算OK，但發現對方沒有爬百岳經驗，因此便婉拒要求，不過黃女仍自信滿滿，強調腳力沒問題，不需要團員放慢腳步等她，整個過程下來發現對方不好溝通，印象很不好。事發後看了黃女臉書，雖然有爬百岳，但經驗不足一年，也從未有縱走4天經歷，實在無法說經驗豐富。

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