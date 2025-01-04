逮捕尹錫悅失敗下一步？令狀時效倒數　公調處料2天內再度行動

▲ 3日逮捕尹錫悅行動失敗告終。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅三度拒絕戒嚴風波內亂嫌疑傳喚調查，高位公職者犯罪調查處（公調處）與警方3日上午赴官邸執行逮捕令，與總統警護處激烈對峙5.5小時仍無功而返。令狀時效僅到6日，公調處傳出正與警方協商，討論在4至5日周末期間再度行動。

綜合《韓聯社》等韓媒，法律界3日透露，公調處計畫與警方協商在6日令狀有效期限以前再次執行逮捕行動，4日公調處氣氛有別於前一天的劍拔弩張，看起來十分平靜，包圍大樓周圍的警車也已撤離，據報正重整旗鼓，苦思下一步行動。

回顧3日逮捕行動，公調處人員於當地上午6時14分出發，8時2分通過總統官邸外鐵門，但總統警護處等軍警出動逾200名人力及車輛，築成屏障強烈抵抗。公調處與警方在被擋在官邸大門前200公尺處，經過約5個半小時，於下午1點半宣布暫停行動。

事後公調處面臨準備不足等指責聲浪，且執行過程中與警察國家調查本部也有所分歧，需要時間協商。據報公調處內部認為，與其立即重新執行，不如冷靜研擬後續措施。

警方3日提出必須以現行犯逮捕妨礙執行令狀的總統警護處處長朴鍾俊等人的意見，但公調處與警方僅約百名人力，公調處擔心在人數處於劣勢之下，稍有不慎就會引爆衝突，因此表示反對。

公調處認為，若警護處堅持拒絕配合，實際上很難在不發生物理衝突情況下執行逮捕，因此預計向代理總統兼代理國務總理、經濟副總理崔相穆發出公文，強烈呼籲他下令警護處配合執行逮捕令，並等待崔相穆回覆。

但考量逮捕令時效僅到6日為止，公調處隨時可能再度行動，為掌握尹錫悅行蹤，與逮捕令一同簽發的搜索令也包括夜間可執行令狀的內容，且不排除逮捕後馬上聲請拘捕令狀，若獲准最多可將尹錫悅拘留20天調查。