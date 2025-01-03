揪團縱走南一段！女高山症發作竟遭同伴放生　獨留3千米高山

▲網路揪團登山「8去7回」！女山友遭同伴放生，獨留3000公尺高山。（圖／翻攝靠北登山大小事）

記者賴文萱／高雄報導

有8名山友去年12月28日透過LINE揪團一起前往南橫南一段爬山，但其中一名51歲山友黃女突然四肢無力、無法行走，疑似高山症，沒想到其餘7名山友竟直接將她「放生」在高山上，直到下山後才打119請求救援。由於該處位於高雄、台東交界，兩邊消防隊都已派人入山搜救，預計下午3-4點才能接觸到黃女。

據了解，山友林男元旦上午通報119表示，他們自組團隊伍共8人，在前往海拔3293公尺的卑南主峰途中，其中一名山友黃女在桃源區附近（約32.5K處），四肢無力無法行走，目前獨自留在原地需要救援，其餘同行隊友七人先行下山。

消防隊獲報傻眼問「怎麼獨留身體不適的人在高山？」，林男則稱，因大家有各自的工作跟生活，但有將食物跟水留給她，下山前也確認她安全、暫無危險。

高雄、台東消防隊目前已派出救難人員前往山區，據路過山友回報，黃女在卑南主峰下的三叉峰下營地獨自搭帳篷等待救援，目前人員平安。

由於山區天候不佳，暫時無法出動直升機，救難人員徒步登山，預計下午3-4點才能接觸到黃女，希望能將她平安救下山。