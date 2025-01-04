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1.66億年前「恐龍高速公路」出土了！　2種足跡世紀交會

▲▼1.66億年前「恐龍高速公路」出土了！　2種足跡世紀交會。（圖／翻攝oumnh.ox.ac.uk）

▲英國發現該國史上最大恐龍足跡遺址。（圖／翻攝oumnh.ox.ac.uk）

記者吳美依／綜合報導

英國牛津郡一座採石場發現「該國史上最大」恐龍足跡遺址，其形成可追溯至1.66億年前，5條足跡、共計200多個巨大腳印，縱橫交錯出現在石灰岩地質上，揭示了2種恐龍的相遇、出現與消失，被形容為「恐龍高速公路」。

2024年夏天開始，100多名科學家、學生與志工加入採石場挖掘工作。工人強生（Gary Johnson）駕駛挖土機時，首先發現了這些足跡，「我只是在清理黏土，然後碰到一處顛簸」，原以為只是土壤裡的不均勻區塊，沒想到之後又連續碰到很多個，而且都相距3公尺左右。

由於1990年代附近就曾發現恐龍足跡遺址，所以強生很快意識到，這些規律起伏可能正是恐龍足跡，「我認為我是第一個看到它們的人。這真是太超現實了，有點令人全身發麻的時刻。」

▲▼1.66億年前「恐龍高速公路」出土了！　2種足跡世紀交會。（圖／翻攝Oxford University Museum of Natural History）

▲1.66億年前的足跡保存完好。（圖／翻攝Oxford University Museum of Natural History）

BBC報導，研究團隊一共發現5條足跡，4條來自蜥腳亞目的鯨龍（Cetiosaurus），這是一種4條腿行走的草食恐龍，身長可達18公尺，腳印看起來有點像是大象，但尺寸大得多。另外1條來自巨齒龍，這是一種敏捷、2腿行走的肉食性動物，是目前已知、侏儸紀時代在英國的最大型掠食性恐龍，而且足跡三趾特徵非常清晰。

這群恐龍所生活的環境，有一座溫暖而淺的潟湖，牠們漫步時在泥土上留下腳印，由於保存狀況良好，甚至能夠確定「鯨龍先來、巨齒龍後到」，因為前者腳印被略為踩扁。

目前發現足跡最長一段可達150公尺，隨著挖掘工作持續，還可能延伸得更遠。伯明罕大學微型古生物學家愛德嘉（Kirsty Edgar）說，「以規模及足跡尺寸而言，這是我看過最驚豔的足跡遺址之一。你可以回到過去，想像這些巨大生物四處遊蕩、做自己的事，那會是什麼樣子。」

▲▼1.66億年前「恐龍高速公路」出土了！　2種足跡世紀交會。（圖／翻攝oumnh.ox.ac.uk）

▲科學家為足跡製作模型。（圖／翻攝oumnh.ox.ac.uk）

伯明罕大學古生物學家巴特勒（Richard Butler）說，恐龍腳印、甚至一整條足跡，正是這些動物的生活縮影，「你可以了解這些動物是如何移動、牠所生活的環境是什麼樣子」，這些資訊都是化石骨骼無法提供的。至於為何足跡能夠保留下來，「我們不知道確切原因，但可能是一場暴風雨，讓腳印上方出現大量沉積物，意味著它們被保存下來，而沒有被沖走。」

研究團隊不僅拍攝2萬多張照片，還打造了整座遺址及單個腳印的3D模型，目前正與採石場經營公司「Smiths Bletchington」、英格蘭自然署（Natural England）合作保留足跡。

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