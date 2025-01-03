陸渣男腳踏多條船　正宮看熱門影片意外捉姦！他的報應也來了

▲渣男腳踏多條船，正宮滑手機看熱門影片意外捉姦！他的報應也來了。（翻自《吃瓜網》）



圖、文／鏡週刊

中國網友近日熱傳一段影片，一名王姓男子在去年12月底的平安夜，在百貨公司參加活動向女友表白，現場氣氛相當浪漫，也因此被現場許多民眾拿手機拍片，並上傳網路，甚至變成熱門影片。沒想到就是這些熱門影片，意外變成「捉姦片」，也暴露出王男原來是渣男一枚。

詳細事發地點在雲南，在平安夜這天，王男在百貨公司的廣場參加活動，高調向「女友」表白，還送上超大束玫瑰鮮花，讓女友非常開心，兩人也直接在現場抱在一起，畫面相當浪漫。由於現場聚集許多民眾觀看，因此有不少民眾看到這一幕，都紛紛拍手祝福，並用手機拍下這浪漫的一刻。

▲正宮女友直接送王男「無縫連接」的紅布條。（翻自《吃瓜網》）



▲王男道歉。（翻自《吃瓜網》）



隨後有許多民眾把這段畫面，上傳網路，一度成為當地的熱門影片。沒想到這些熱門影片，意外變成捉姦片，原來王男的「正宮女友」滑手機看到這些影片，才驚覺自己遭到王男背叛，於是立馬找上王男理論。

從其他影片可見，「正宮」找上王男大吵一架，「小三女友」也在現場，正宮甚至還給王男送上紅布條「無縫連結」，企圖羞辱他。除此之外，「小三女友」也發現自己被王男欺騙，原來王男腳踏多條船，強調自己也是受害者，於是決定和王男分手。

最後王男拍片道歉，表示自己應該把上一段感情處理乾淨後，再來談下一段感情。同時他也向新女友喊話，表示自己是真心的，希望她能回心轉意。



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