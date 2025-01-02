出庭嗆鄭文燦律師「不是只有excel檔」　檢察官陳嘉義向北檢致歉

▲桃園地院上週開庭審理鄭文燦涉貪案，桃檢主任檢察官呂象吾（右）、公訴檢察官邱健盛（中）與承辦檢察官陳嘉義（左）蒞庭。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市長鄭文燦於任內涉嫌收賄500萬涉貪遭起訴，桃園地院上月（30）日第二次開庭審理，鄭文燦辯護律師質疑檢方起訴書純屬個人臆測，更諷刺辦案品質粗糙「非常不專業」，桃檢蒞庭檢察官則重申鄭案人證物證俱全，承辦檢察官陳嘉義更列出16點反駁，庭中怒回：「不是只有excel檔！」因外界質疑其回應有暗諷北檢偵辦柯文哲案，對此，陳嘉義於31日在檢察官論壇PO文向北檢致歉。

起訴鄭文燦案的承辦檢察官陳嘉義，不滿被鄭的律師團怒嗆不專業且辦案草率，在法院第二次開庭時，提出16點反駁，強調全案有起承轉合，只要完整閱覽起訴書，就能知悉鄭在職務行為上決行、發文等情節讓重劃案打通關，且早不退、晚不退，卻在檢調監聽外洩關鍵點後才退款，強調鄭收賄案金流、行賄口供、市府會議紀錄等都非常完整，甚至給錢與退款金流都一應俱全，並「不是只有excel檔而已」！

▲桃園地院上週開庭審理鄭文燦涉貪案，承辦檢察官陳嘉義蒞庭攻防。（資料照／記者沈繼昌攝）

由於桃園地院第二次開庭後，檢辯雙方攻防內容遭媒體批露後，外界質疑承辦檢察官陳嘉義比喻有暗諷北檢偵辦柯文哲案，對此，陳嘉義於前（31）日在檢察官論壇上具名致歉「抱歉法庭上攻防言論不慎，致引發爭議。」

陳嘉義強調，「當下因本案事證中也有許多EXCEL檔，辯護人簡報有指稱本案罪證不足而充滿檢方臆測，小弟為反駁指涉，才概稱本案還有許多其他具體事證，不是只有EXCEL檔，並非意在指涉與其他案件之類比」。

陳嘉義強調，「這一句話致引發爭議，確非本人所願。」小弟敬佩北檢學長姐常在機敏案件偵辦壓力下工作，對自己發言不慎，引發外界不當聯想，因此再次致歉。