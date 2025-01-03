中市府123人通過碳盤查訓練證書　盧秀燕：為永續發展貢獻心力

▲▼中市府123人通過碳盤查訓練證書，盧秀燕說，為永續發展貢獻心力。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府積極響應全球減碳趨勢，今（3）天舉辦ISO 14064-1：2018內部查證員認證班，由市長盧秀燕帶領市府一 級首長參與培訓並全數通過認證，展現市府團隊致力提升淨零碳排專業能力的決心，為打造永續城市奠定堅實基礎，據統計，全市府已有123人取得碳盤查訓練相關證書，將大大提升市府碳盤查能量。

盧市長指出，台中市作為中部地區的發展重心，產業多元且人口稠密，面臨著巨大的減碳壓力。為了達成淨零碳排目標，市府團隊必須具備更專業的碳盤查能力，才能精準掌握各項政策措施的成效，並持續優化減碳策略。

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盧市長提到，台中市政府先公後私推動公務機關碳盤查、碳權申請等工作，並已累積初步成果。以新市政大樓為例，自108年起即針對市政大樓進行溫室氣體盤查，透過盤查及導入減碳措施，112年排放量相較基準年（108年）減少約16%，成效顯著。

此外，市府也積極培訓內部碳盤查專業人才，共計有123人已取得ISO14064-1：2018碳盤查訓練相關證書，提升市府碳盤查能量。在碳權申請方面，包括台積電與建設局合作申請植樹碳權、汰換節能路燈等計畫，陸續向環境部申請碳權專案。

低碳辦公室說明，ISO14064-1：2018是國際上最廣泛採用的溫室氣體盤查標準，透過專業講師的解說與實作案例指導，讓參與的各局處首長更能深入了解國際減碳趨勢、溫室氣體盤查的原理及方法，並具備初步的內部查證能力，全力朝2050淨零永續城市目標邁進。