跨年夜酒吧嗨聊情侶爆口角！桃園5男女鬧事　警亮槍喊趴下

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子昨（1）日凌晨酒後與女友在中壢區街頭起口角，同行王姓友人上前勸阻卻演變成4人相互拉扯，因在街頭大聲喧嘩引發住戶報警處理，中壢警方據報出動快打部隊到場處理，員警勸阻時，王姓男子因情緒激動推擠，當場被員警持槍制伏，將王等人帶回管束，後續將依法處理。

▲中壢警方昨天凌晨據報在中壢區大仁五街勸阻4男酒後拉扯，將王姓男子帶回警局進行保護管束。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，22歲吳姓男子跨年夜與女友、王姓友人在中壢區某處酒吧喝酒聊天，翌日凌晨3時許離開酒吧行經大仁五街時，吳男與女友因細故起口角，同行的26歲曾姓、陳姓與19歲王姓男子上前勸架，未料卻相互拉扯，因深夜5人在街頭大聲喧嘩引發住戶不滿，報警處理。

▲中壢警分局普仁派出所所長甘博倫說明處理5名男女酒後起糾紛處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局普仁派出所接獲報案立即出動快打部隊到場處理，見5名男女相互拉扯，員警勸阻時，因王男酒後情緒激動還推擠勸阻員警，員警為避免事端擴大，一度持槍喝令所有趴下，並將情緒激動的王男帶回派出所進行保護管束。

普仁派出所所長甘博倫表示，針對昨日凌晨大仁五街民眾糾紛案，經了解為吳姓男子因細故與女友爭執，同行王男、曾男與陳男上前勸阻進而拉扯，警方到場後，王男因酒後情緒激動故實施保護管束，後續則依法辦理。