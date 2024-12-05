北市豪宅藏賭場！月租15萬開德州撲克賭局　碩士正妹荷官時薪曝

記者邱中岳／台北報導

北市警局大同分局在日前接獲線報，有德州撲克賭場進駐承德路豪宅，每個月租金為15萬元，警方蒐證多時之後，4日晚上集結警力前往攻堅，當場逮捕1名現場負責人、正妹荷官以及其他在場的20名賭客，全部依照賭博罪嫌帶回派出所偵訊。

警方調查，35歲凌姓男子在北市大同區承德路的一棟豪宅，以每個月15萬的價格承租60坪的房子，每周固定在裡面設立德州撲克賭局，並且找來賭客上門一起「聚會」，並以每小時5百元的價格，請來大學研究所剛畢業的25歲吳姓女荷官負責發牌。

▲北市豪宅藏賭場，女荷官具有碩學歷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，凌姓男子以及吳姓荷官在11月中旬開始經營德州撲克賭局，且距離派出所僅150公尺遠而已，利用豪宅監控以及嚴密的保全系統當掩護，並要求女荷官穿火辣短裙裝，每周賭局都吸引大批賭客上門。

警方表示，當天攻堅進入之後，逮捕凌姓負責人以及吳姓女荷官，在場20名賭客也一併帶回，並查扣5萬元抽頭現金，另外還有3百萬元的籌碼，警方將凌、吳2人依照賭博罪嫌送辦，另外賭客部分則依照社會秩序維護法開罰。

警方表示，該大樓因為深夜出入分子複雜，且有大量的宵夜外送進出，所以引起警方注意；另外，凌姓負責人坦承舉辦德州撲克賭局，每周一次，且每一個回合就抽取總金額的百分之5作為抽頭金，初步估計每次下來不法獲利都有數十萬元。