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獼猴遭圍毆畫面曝！誤闖壽山動物園黑猩猩區　慘被猛捶狂甩重傷亡

記者許宥孺、劉人豪／高雄報導

有獼猴誤闖高雄壽山動物園的黑猩猩區，慘遭黑猩猩出拳圍毆狂甩，最終傷重不治，過程全被遊客目擊並拍下PO上社群平台。對此，園方表示，事後保育員立刻引誘黑猩猩回內舍，後將獼猴屍體移出，檢查場地安全後再將黑猩猩放閘並給予食物安撫情緒。並說明黑猩猩有領域性，出於本能，外來動物入侵，牠們會做出防衛動作，避免對自己造成危險。

▲▼ 壽山動物園 。（圖／ Threads / 05_25_lai_tommy提供）

▲獼猴(紅圈)闖壽山動物園黑猩猩區，遭圍毆慘死。（圖／ Threads / 05_25_lai_tommy提供，下同）

網友在Threads發文指出，1日前往高雄壽山動物園的時候，看到野生台灣獼猴不慎闖入黑猩猩園區，結果台灣獼猴慘遭黑猩猩圍毆致死，並說事發前才剛被台灣獼猴襲擊過，身上的袋子差點被奪走，結果下一秒就看到台灣獼猴被圍毆。原PO也補充說，更扯的是後面黑猩猩似乎有做出確認台灣獼猴是否死亡的動作，發現台灣獼猴還未死就繼續攻擊。

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影片中，一隻身型嬌小的台灣獼猴，遭黑猩猩猛捶發出淒厲叫聲，隨後趁隙想要逃跑，但仍被黑猩猩抓住猛甩無法逃離。

▲▼ 壽山動物園 。（圖／ Threads / 05_25_lai_tommy提供）

園方表示，事發在1日早上約9點30分，壽山動物園保育員發現獼猴誤闖黑猩猩區，並當場遭攻擊後死亡。保育員立刻引誘黑猩猩回內舍，後將獼猴屍體移出，檢查場地安全後再將黑猩猩放閘並給予食物安撫情緒。

園方指出，這是首次獼猴誤闖黑猩猩區遭虐死，不過以往也曾發生獼猴跌落猛獸獅子區被咬死，至於羊駝、梅花鹿則較無生命危險。

園方說明，黑猩猩是雜食性動物，在野外除了植物外，也會獵捕小型動物，此外黑猩猩也有領域性，出於本能，外來動物入侵，牠們會做出防衛動作，避免對自己造成危險。

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