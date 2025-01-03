屏東地檢署反賄選公共論壇座談會　杜絕金錢介入農漁會選舉

▲屏東地檢署進行農漁會選舉反賄選宣導工作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今年2月15日及3月22日起將分別舉行全國基層農會、漁會選任人員改選及總幹事遴選工作，為防範暴力及金錢介入選舉，影響農漁會選舉結果之公平性，屏東地檢署陳盈錦檢察長特別指示辦理3場次之屏北、屏中及屏南區反賄選公共論壇座談會，並指派檢察官及觀護人，分赴屏東29個農漁會進行反賄選宣導，希藉全面性的反賄選宣導工作，將反賄選意識以潛移默化的方式，深入人心，進而形成全民共識，建構全方位監視網絡，以達全民勇於檢舉賄選的目的。

首場屏中區及第二場屏北區反賄選公共論壇座談會分別於113年12月30日及114年1月2日，假東港區漁會及高樹鄉農會辦理，分別由陳盈錦檢察長及甘若蘋主任檢察官主持，會中除播放反賄選宣導影片外，另由鄭博介觀護人兼組長針對賄選犯行及檢舉之方法與技巧等實施宣導與講解。

鄭組長表示，抓賄選有「人、事、時、地、物」五大重點，亦即看清楚幾個人、買票人的長相特徵、使用什麼交通工具(車型、車色、車號)等，以及向誰、何時、何地、用什麼方式賄選等。

為提供民眾及候選人正確的反賄選觀念，共同創造乾淨選舉環境，屏東地檢署已建置反賄選宣導網頁，內容包括檢舉獎金及檢舉法規資料庫等，期使民眾瞭解反賄選相關法規及措施，達到「反賄選，全民逗陣來」的效果。

陳檢察長表示，反賄選檢舉專線： 0800-024-099(免費電話24小時服務)，查獲農會或漁會理事、監事、理事長候選人賄選或總幹事候聘人行賄者，每一檢舉案件給與獎金200萬元，最低也有50萬元，資料絕對保密，歡迎民眾踴躍檢舉，拿獎金。