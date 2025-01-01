2萬辦餐會拉票！台中里長候選人判1年1月　還要罰1百萬

▲台中蔡姓男子參選里長時，出錢在某社區辦中秋餐會，涉行賄遭法院判1年1月徒刑，併科100萬元罰金。（資料照，和本案無關／記者施怡妏攝）

記者許權毅、郭玗潔／台中報導

台中蔡姓男子參選2022年太平區德隆里里長時，拿出2萬元幫某社區住戶舉辦中秋餐會，還在社區前拉出紅布條，上面寫著「感謝里長侯選人蔡○○熱心贊助社區公共設施修復」，並在餐會現場現身拉票，遭檢方認為他涉嫌賄選起訴。台中地院審理，依蔡男違反公職人員選舉罷免法之行求不正利益罪，處1年10月徒刑。蔡男不斷上訴，台中高分院更一審昨判決出爐，法官改判蔡男1年1月，併科100萬元罰金。全案還可上訴。

蔡男接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示相當委屈，他強調該社區是困苦的921受災社區，他受邀募款才給錢，會再提起上訴。



判決指出，蔡男在2022年參選台中市太平區德隆里里長，因知道某社區有70戶住戶、住戶共約有100人，其中多人有投票權，雖然該社區從未舉辦中秋餐會，也沒有準備籌辦中秋餐會的經費，但蔡男為了當選，和管委會主任鄭男接洽，請鄭男以社區管委會名義舉辦中秋餐會。

蔡男先印製餐會傳單，交給另名鄭姓監察委員發放後，又負責搭設棚架，並花費2萬元點了100人份的外燴餐點，再請人在社區前方道路上搭設棚架，並拉出「感謝里長侯選人蔡○○熱心贊助社區公共設施修復」紅布條，在9月9日下午6時30分的餐會中，擺設炒麵、爌肉、豬血湯、蔬菜、炸物等餐點，提供給社區居民食用，蔡男又和助選員身穿競選背心，在現場分發扇子、筆、面紙等宣傳品拉票，期間約30名有投票權的居民前往用餐。

▲台中蔡男在餐會提供炒麵、炸雞等食物給百位住戶，價值約每人2百元。（示意圖／Pixabay）

案經法務部調查局台中市調查處接獲情資後，傳喚蔡男、管委會主任等人到案說明，蔡男坦承犯行，遭檢方依涉犯違反公職人員選舉罷免法起訴。

一審法官認為，蔡男嚴重影響選舉之公正性，妨害國家民主政治的正常發展，惡行非輕，依蔡男違反公職人員選舉罷免法之行求不正利益罪，處1年10月徒刑。褫奪公權3年。

蔡男上訴表示，他做這些不是要賄選，因為這社區很艱困、很邊緣，想要給居民感受過年、過節的氣氛，但社區主委表示沒有募到錢，他才幫忙付這個錢。蔡男律師也說，在參選前蔡男就是這麼熱心公益了，而且賄選與否應該著重在是否能足以動搖選民的選舉意向，蔡男並非提供高檔食材，而且現在社會的民智已開，也不會有人因看到紅布條就投蔡男，因此不構成賄選。

不過二審法官仍不採信蔡男說法，維持一審認定，將刑度減為1年8月。褫奪公權3年。蔡男再上訴，更一審昨天宣判，將刑期減為1年1月，但併科罰金100萬元，可易服勞役。