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柯文哲又回看守所！　律師揭「北院轉變關鍵」

柯文哲又回看守所！律師點北院更裁「考量關鍵」：沒有不羈押空間

▲柯文哲3日凌晨再搭囚車回北所。（圖／趙世勳攝）

文／CTWANT

民眾黨前黨主席柯文哲涉及京華城和政治獻金弊案，日前北檢二度抗告成功，高院發回更裁，昨（2）日晚間第3度開羈押庭並裁定收押。北院前兩次裁定交保，第三次卻變收押禁見，律師呂秋遠點出其關鍵，「是高等法院的裁定。」

呂秋遠指出，高等法院在昨天發回的裁定內容裡，認定柯文哲等4個人有與其他被告、證人勾串的可能，並且認為還有共犯沒有到案，列出7項柯文哲在案發前串供的事實。台北地院二度裁定重金交保、電子腳鐐，都是為了要避免逃亡，「但這一次，高院直接說，地方法院，如果不要羈押，請你們想辦法避免串供。」

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根據高等法院這次裁定的意旨，台北地院的法官，確實沒有別的方法，避免被告串供，也只能羈押。呂秋遠提到，「地院下這個裁定的原因，應該是高院發回的意旨要求，高額交保金、電子腳鐐只能避免逃亡，但沒辦法避免串供。」

此外，在裁定結果出爐前，律師葉慶元就預告柯文哲會被羈押，在確定羈押後，葉慶元也在臉書上分析，「依照高院裁定意旨，其實真的是沒有不羈押的空間。」

葉慶元表示，高院的此次具體點出柯文哲等人在檢察官發動偵查之前疑涉勾串、滅證的行為，要求地方法院在裁定是否羈押時，必須針對如何避免勾串、滅證加以考量，「本案高等法院既然已經兩度撤銷地方法院交保的裁定，並且直接點出柯文哲等被告具體涉及勾串、滅證的行為，地方法院應該會做成羈押的裁定，不大可能會再度准許柯文哲等被告交保。」

葉慶元說明，刑事訴訟法對於「抗告」並沒有特別次數的限制，如果地方法院裁定羈押，則換成被告可以抗告。如果仍裁定交保，地檢還是可以抗告。柯文哲如同鄭文燦涉貪案，同樣也是地院兩度做成交保裁定，且兩度遭到高院撤銷發回地院，最後地院才裁定羈押。

柯文哲又回看守所！律師點北院更裁「考量關鍵」：沒有不羈押空間

▲葉慶元說明北院裁定柯文哲羈押原因。（圖／葉慶元臉書）



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