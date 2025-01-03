柯文哲回牢籠！他轟「法官曾駁殺人犯抗告」：原來擋綠財路更可惡

▲檢方兩度抗告成功，台北地方法院裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

才以7千萬交保的民眾黨前主席柯文哲，經北檢二度抗告成功發回更裁，他與沈慶京、應曉薇等4人全數羈押禁見，今（3日）重返土城看守所。對此，柯的支持者感到十分氣憤，指出同一位高等法院法官曾經駁回已起訴的殺人犯，現在卻支持北檢繼續關押柯文哲，因而痛斥「原來擋到綠營財路，比殺人放火更可惡！」

臉書粉專《不禮貌鄉民團》痛批，北院完全配合演出「羈押禁見」，而另一篇發文則指出，高等法院裁定檢察官抗告成功，被查出當年檢察官在要求羈押殺人犯的時候，同一位法官當年曾經駁回檢調要求，「已經起訴了，證詞證據已經完備，不該無限抗告」。

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結果現在柯案已經完成起訴了、證詞也都完成、更沒有殺人放火，同一個高等法院法官卻支持檢調繼續押人，讓粉專不禁質疑，「原來擋到綠營財路，比殺人放火更可惡！」

最後，粉專也在底下留言感嘆，「我以前從沒想過，原來民進黨執政，司法會變得比國民黨時代還噁心。」其他網友回應，「代表手伸到高院了，將來2審時不妙」、「早就說了，司法辦柯案的態度，拿去辦其他案件，我相信台灣治安會全世界最好的」、「高院雙標到了噁心的地步」、「可憐的台灣搞成這樣」、「橘子還不回來救救阿北嗎」、「吃相實在太難看了啊！有夠丟臉」、「不意外，除了憤怒還有滿滿的無奈」。