柯文哲自爆安排妻小一起出國躲　京華城案4人「羈押禁見」理由曝

記者葉國吏／綜合報導

京華城弊案，民眾黨前主席柯文哲等4人再度被羈押禁見。檢方補充事證，說服法官認為柯文哲、應曉薇、沈慶京與李文宗等4人仍有逃亡串證之虞。根據了解，柯文哲在庭上還自爆曾安排妻子、子女出國。

合議庭認為，柯文哲曾任台北市長、台灣民眾黨黨主席，沈慶京為威京集團主席，應曉薇為台北市議員，李文宗為眾望基金會董事長，都具有相當政治或經濟實力與人脈，與一般人相比，有較強能力與資源滯留海外不歸，審酌4人身分地位與經濟能力，已有相當理由足認有動機潛逃海外以規避本案審判及可能受到的刑罰。

▲柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

此外，柯文哲曾供稱有安排妻子陳佩琪與子女一起出國躲避國內紛擾計畫，柯與妻子又對外宣稱從醫多年，有資力購買上億房產等語，顯有在國外生活能力與資力。沈慶京部分，去年（2024年）8月28日被檢方搜索住處時，企圖從住家安全門逃離。應曉薇在本案將執行搜索之際，於去年8月27日，到桃園機場再轉往台中機場嘗試出境，而被拘提到案，可見已有事實及相當理由足認有逃亡之虞。

合議庭綜合其他事證，足以認定柯文哲4人均有湮滅證據或勾串共犯、證人，以及逃亡之虞，有法定羈押理由，因此仍裁定柯文哲4人均改為羈押禁見，可抗告。