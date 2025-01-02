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佛系選戰！　水豚靠這一招三連霸頑皮世界大統領

▲台南頑皮世界野生動物園的年度盛事「第三屆大統領選拔賽」結果揭曉，人氣王水豚「豚寶」以壓倒性的34498票，連任2025年度頑皮世界大統領。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南頑皮世界野生動物園的年度盛事「第三屆大統領選拔賽」結果揭曉，人氣王水豚「豚寶」以壓倒性的34498票，連任2025年度頑皮世界大統領。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南頑皮世界野生動物園的年度盛事「第三屆大統領選拔賽」結果揭曉，人氣王水豚「豚寶」不負眾望，以壓倒性的34498票，遙遙領先第二名長頸鹿的16188票，成功三連霸、續任2025年度頑皮世界大統領，並於元旦當天在數千名遊客見證下，完成熱鬧的登基儀式，線上線下吸引眾多粉絲給予祝賀！

▲台南頑皮世界野生動物園的年度盛事「第三屆大統領選拔賽」結果揭曉，人氣王水豚「豚寶」以壓倒性的34498票，連任2025年度頑皮世界大統領。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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水豚一直是頑皮世界裡的人氣動物明星，2024年初，頑皮世界迎來8隻水豚寶寶，一舉一動散發極致呆萌感，使得此次選戰不同於以往的拉鋸態勢。小小水豚們光是成天賣萌、睡午覺，就擄獲一大票死忠支持者，助攻水豚家族不費吹灰之力登上王位。慶祝大統領登基，2日起，不管是想和水豚近距離接觸、或想認識長頸鹿、藪貓、黑腳企鵝等其他明星物種，來場極致療癒的動物之旅，頑皮世界與「和逸飯店-台南西門館」攜手推出《頑樂加倍！動物奇遇之旅》住房專案，包含自助式早餐、頑皮世界門票，並加碼送動物飼料，讓大家體驗完一場動物親近之旅後，入住卡通頻道(Cartoon Network)授權的主題飯店，享受一場療癒力十足的輕旅行。

▲台南頑皮世界野生動物園的年度盛事「第三屆大統領選拔賽」結果揭曉，人氣王水豚「豚寶」以壓倒性的34498票，連任2025年度頑皮世界大統領。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南頑皮世界野生動物園的年度盛事「第三屆大統領選拔賽」結果揭曉，人氣王水豚「豚寶」以壓倒性的34498票，連任2025年度頑皮世界大統領。（圖／記者林東良翻攝，下同）

頑皮世界採取一票到底，購票入園除了動物園，還能免費暢玩「守護者星際訓練館」的機械遊樂設施，近期更打造全新動物展區「Ｑ萌森林」，邀請遊客一同與動物近距離互動，感受最萌的動物園！

▲台南頑皮世界野生動物園的年度盛事「第三屆大統領選拔賽」結果揭曉，人氣王水豚「豚寶」以壓倒性的34498票，連任2025年度頑皮世界大統領。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南頑皮世界野生動物園的年度盛事「第三屆大統領選拔賽」結果揭曉，人氣王水豚「豚寶」以壓倒性的34498票，連任2025年度頑皮世界大統領。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南頑皮世界野生動物園的年度盛事「第三屆大統領選拔賽」結果揭曉，人氣王水豚「豚寶」以壓倒性的34498票，連任2025年度頑皮世界大統領。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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