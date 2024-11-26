快訊／標示MIT卻藏「中國製造」　球迷瘋認了分批生產：誤植

▲Sportsfanfun球迷瘋販售的TEAM TAIWAN棒球外套。（圖／翻攝Sportsfanfun球迷瘋官網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中華隊在世界12強棒球賽獲得冠軍，讓全台球迷沸騰，相關商品也被網友搶購。其中，有網友發現Sportsfanfun球迷瘋販售的TEAM TAIWAN棒球外套，產地居然同時標註台灣、中國，進而引起討論。對此，球迷瘋也發文致歉，並解釋為「誤植」。

球迷瘋取得授權，販售「2024 TEAM TAIWAN」系列產品，包含球衣、T-Shirt、外套、棒球帽、襪子等服飾，除了現貨之外也開放預購。

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然而，有網友花費2680元購買的「2024中華職棒TEAM TAIWAN-棒球外套」，卻發現內標居然寫中國製造，外側球迷瘋的掛牌則寫產地是台灣。

事件延燒後，球迷瘋26日在臉書粉專PO出公告如下：

感謝球迷朋友們對球迷瘋的支持，針對近期棒球外套產地標示的疏失，我們深感抱歉並謹此說明如下：

球迷瘋的棒球外套採分批生產，會有中國大陸及台灣製造。

於首批製造產地為中國大陸的部分棒球外套，誤使用了產地為台灣的吊牌，導致水洗標與吊牌產地不同。

對於此次標示疏失所造成的不便，我們對此致以誠摯的歉意。

往後我們將加強品管流程，並更換成正確產地之標示，確保標示清楚，以避免類似情況再次發生。

此外，對於因外套產地標示誤植，而讓球迷朋友們對於球衣、T-SHIRT標示及產地產生相關疑慮，在此說明球迷瘋所有球衣、T-SHIRT皆為台灣製造，敬請安心選購與著用。

再次對於本次的疏失，致上深深的歉意。

也非常感謝球迷朋友們對於產品的支持與寶貴的建議，我們將會持續努力改進。

期待能提供大家更優質的商品與服務。

球迷瘋 Sportsfanfun