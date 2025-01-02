消防員、義消護理師默契佳　他結束任務求婚...救護拍擋成佳偶

▲桃園市八德消防分隊隊員蘇聖欽與救護義消林依靜因消防工作結識，歷經四年交往愛戀後決定共譜人生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市政府消防局八德分隊消防員蘇聖欽與八德救護義消志工林依靜，因消防工作相識進而相戀，經歷四年交往互訂終身，在新年第一天決定步上婚姻殿堂，成為生命守護與愛情的最佳象徵；林依靜透露，在一次次的救護案件中兩人逐漸培養默契，有一次蘇聖欽趁林依靜填寫救護紀錄表時，拿出結婚證書請其簽上名字時，依靜再也忍不住內心激動，特殊求婚方式讓其難以拒絕，兩人利用工作之餘在分隊拍上婚紗照，分隊同仁則獻上祝福，共同記錄這份屬於消防與醫護的浪漫情緣。

▲桃園市八德消防分隊隊員蘇聖欽與救護義消林依靜利用工作之餘在分隊上拍婚紗，彼此守護下半人生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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原本任職於長庚醫院護理師的林依靜，在病房內以細心專業守護病患，對急救服務熱忱，後來加入八德消防隊救護義消行列協助緊急救護。在一次協勤中，兩人初次相遇，並因共同執行一場緊急創傷救護任務結下良緣；蘇聖欽回憶，依靜剛加入救護義消時，一起出勤一件因機台夾斷手臂緊急創傷救護案件，當時被她在救護現場專業表現，內心溫柔細心而被深深吸引，尤其是在救護車搖晃中冷靜專業指導下成功打上點滴的場景，始終銘記在他內心深處。

此後，只要依靜協勤志工服務時，蘇聖欽就感覺精神百倍，特別有活力，在一次次的救護案件中，兩人默契日漸增強，感情也逐漸加溫；有一次聖欽以充滿創意與驚喜方式，在某次任務結束後，趁依靜填寫救護紀錄表時，從身後拿出結婚證書，含情脈脈說「麻煩也在這裡幫我簽上妳的名字！」特殊又別出心裁求婚方式，讓林依靜感動不已，決定共譜人生下半場。

▲桃園市八德消防分隊隊員蘇聖欽與救護義消林依靜在分隊拍婚紗，分隊同仁則獻上祝福共同見證消防與救護譜出良緣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

兩人利用休假空餘時間，穿上彼此神聖工作服，在八德消防分隊拍攝婚紗照，分隊同仁則獻上祝福，共同記錄下這份屬於消防與醫護的浪漫情緣。

桃園市消防局第一大隊八德消防分隊分隊長鄭仁豪指出，消防員與醫護人員兩份職業看似不同，消防員從現場第一時間搶救生命，醫護人員則在後方接力守護，無數次默契配合，讓寶貴生命得以延續，都肩負著守護生命的重責大任，期望他們倆人日後也肩負起雙方人生下半場，攜手共創幸福美滿的家庭。