慈濟大愛援建　台東豐田國中學子宿舍「築夢樓」落成啟用

▲台東豐田國中學子宿舍「築夢樓」落成啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府與佛教慈濟慈善事業基金會攜手合作興建豐田國中學生宿舍「築夢樓」，並於2日舉行啟用典禮。台東縣長饒慶鈴表示，感謝慈濟基金會長期關懷台東，並慷慨捐建宿舍，提供優質的住宿環境，讓更多孩子能夠安心生活與學習，專心於學業與發展所長，追求夢想與未來。縣府也將持續與社會各界攜手合作，為台東的每一位孩子創造更好的學習與成長環境，讓愛與希望在這片土地上永續綻放。

饒慶鈴指出，豐田國中學生宿舍過去空間狹小且設施不足，縣府積極尋求改善方案，於109年率領縣府團隊拜訪證嚴上人，表達偏鄉學生住宿需求的迫切性，希望透過慈濟基金會的支持，共同為學生提供更安全舒適的學習與成長空間。感謝慈濟基金會捐建工程經費，縣府也補助宿舍設備購置費用，最終完成「築夢樓」的興建，寓意為學子築夢圓夢的基地。希望每一位豐田國中的學生，都能珍惜現在的環境與資源，努力追求夢想，開創屬於自己的未來。

縣府教育處說明，這座「築夢樓」是縣府與慈濟基金會攜手合作的重要成果，也象徵縣府對台東學子多元學習發展的重視。內部包含寬敞的住宿空間、淋浴間、教練房、閱讀室、餐廳、用膳區、集訓休息室、半戶外活動空間等區域，設有21間學生寢室，提供126張床位，供足球隊、籃球隊及原住民流行音樂與表演專班等學生住宿。相信有了優質的住宿空間，更進一步激發學生的潛能，為台東的未來注入新的活力。

豐田國中足球隊屢獲佳績，為臺東爭光，縣府於110年協助建置東部第一座FIFA國際認證的11人制人工草皮足球場，提供學生更優良的訓練環境；同時，豐田國中也成立縣內第一屆原住民流行音樂與表演實驗教育專班，展現臺東教育多元化的創新成就，也培育更多優秀的藝術人才。

未來，縣府將持續與慈濟基金會等社會力量合作，打造更良好的設施空間，提供體育、藝術等更多元探索途徑，幫助學生在不同領域發光發熱，讓每一個孩子都能擁有築夢與圓夢的機會。