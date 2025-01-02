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陸配議員卸任2年遭解職　藍黨團轟：民進黨違憲硬幹「新兩國論」

▲▼ 國民黨團召開「賴政府剝奪30萬陸配參政權！民進黨違憲硬幹新兩國論」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「賴政府剝奪30萬陸配參政權！民進黨違憲硬幹新兩國論」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

內政部去年據《國籍法》，指具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕「未依《國籍法》放棄國籍」未依國籍法規定，在就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，將已卸任縣議員兩年的史雪燕解職。國民黨團今（2日）召開記者會聲援史雪燕，質疑內政部作法，根本是為賴清德的「新兩國論」鋪路，史雪燕從參選到遞補就任縣議員，都經過包括內政部、中選會層層嚴審其資格，為何到現在才認定違法？如果賴清德要將陸配視為外國人，就請勇敢宣布台獨。

副書記長林沛祥表示，根據《中華民國憲法》第五條規定：「中華民國各民族一律平等。」第七條規定：「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」《中華民國憲法》精神在於促進族群融合、接納多元華文，在《憲法》框架下海納百川。很遺憾的是，在賴政府執政下，以政治力帶有種族歧視的方式，進行政治迫害。

史雪燕表示，實在無法理解，在卸任縣議員兩年後，竟然接到內政部解職處分書。史雪燕說，她是在2007年依據《兩岸人民關係條例》規定，取得放棄大陸戶籍公證書，並且正式入中華民國國籍，同時具備選舉權。2017年入籍滿10年後，2018年登記參選公職。2021年8月24日內政部通知遞補當選南投第一選區議員，並頒發當選證書。

史雪燕指出，2018年開始參選公職，到遭內政部通知解職，期間總共參選過兩次，也遞補當選一次，這段期間內政部都沒有任何疑義，也沒有要求提供所謂放棄國籍證明；卸任兩年後，內政部居然發文解職，顯然不合理，充滿了政治動作，令人感到似乎在操作「兩國論」。

史雪燕認為，內政部用這種粗暴的手法，剝奪陸配的參政權，相當不合理，她已經在去年12月30日向內政部提請訴願。史雪燕強調，這不僅僅是捍衛她個人權利，也是為38萬陸配爭取合法的參政權。

副書記長羅智強指出，賴清德總統無膽宣布台獨，只敢欺負踐踏38萬名陸配。羅智強誠摯勸告賴清德，你是台獨務實工作者，主張台獨萬歲，那就請勇敢地對自己的政治主張負責。如果真要封殺陸配參政權，請勇敢、光明正大、坦坦蕩蕩，直捷了當宣布台獨，只有宣布台獨，才能讓台灣中國一邊一國，也唯有如此，才能要求陸配提出放棄國籍。

羅智強指出，賴清德明明知道，但是無膽宣布台獨，只能回頭踐踏陸配。羅智強認為，賴清德不如蔡英文，蔡英文即便提出「國與國特殊關係」，但至少刀口不會對著無辜人民。38萬陸配在民進黨政府主政下，在民進黨歧視之下生活相當辛苦，只要求《憲法》上最基本的權利，蔡英文不敢、不願做的事，賴清德做了。

內政委員會藍委黃建賓表示，一位卸任已經兩年的縣議員，現在居然要解職，這個作法不是匪夷所思可以解釋。根據《中華民國憲法增修條文》，兩岸並非兩國關係，內政部要史雪燕前議員放棄外國國籍，根本就是違憲，難道內政部已經將大陸定位為外國？

黃建賓指出，現任國安會秘書長吳釗燮，在擔任陸委會主委時曾說過，「大陸人民不適用《國籍法》…優先適用《兩岸人民關係條例》」，而且《兩岸人民關係條例》是特別法，《國籍法》是普通法，難道普通法凌駕於特別法？再根據《兩岸人民關係條例》第二條規定，台灣地區和大陸地區的區分是以戶籍為主，而非國籍，大陸不是外國，又何來放棄之說？如果大陸地區是外國，陸委會、海基會是否必須裁撤？相關業務由外交部接手？請賴政府不要操作不義的事情在陸配身上了。

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