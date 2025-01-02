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藍委爆性騷C教授仍任婦產科醫學會理事長　邱泰源：要求儘速改選

▲立法院衛環委員會，藍委徐巧芯質詢衛福部長邱泰源。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲立法院衛環委員會，藍委徐巧芯質詢衛福部長邱泰源。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院婦產部權威醫師C教授爆出性騷擾住院醫師，院方調查性騷成立並送交校方，預計本月開會決定懲處。國民黨立委徐巧芯今（2）日質疑，C教授目前仍任婦產科醫學會理事長，還在舉辦的相關活動中稱自己遭受抹黑，「許多會員就是受害人，政府應該怎麼處理？」衛福部長邱泰源回應，婦產科醫學會是專業民間團體，會要求儘速改選。

立法院衛環委員會今日邀集勞動部、衛福部、教育部就「推動友善職場、校園性騷擾與霸凌防治及長照悲歌並檢討現行長照制度缺失與長照3.0規劃」進行專題報告，朝野立委紛紛關心台大醫院婦產部C教授性騷擾住院醫師案件。

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徐巧芯指出，C教授在去年12月16日案件遭媒體揭露時，仍然在婦產科執業，傷害其他醫師，更甚者，他到現在還繼續擔任婦產科醫學會理事長，在相關領域仍擁有極大權力，且容易接觸該領域醫師，特別是女性醫師。

徐巧芯質疑，C教授舉辦餐會告訴其他人自己被抹黑，穩坐理事長位置，其實現場出席活動者很多都是受害者，過程中擔驚受怕，必須假裝開心，假裝一起喝酒，害怕下一秒會不會被性騷，害她們更不敢參加學會，「國家法律有保護她們嗎？接住她們嗎？會員就是受害者，到底該怎麼辦？」

邱泰源回應，後續待台灣大學趕快完成懲處，縣市公會懲戒委員會也在處理後送衛福部，除了針對對這件事情處理之外，也會以這樣系統檢討，希望未來不要再發生。他強調，經衛福部查詢，C教授已經沒有執業登記，代表沒有在執業，「婦產科醫學會雖然是專業民間團體，衛福部會要求他們儘速改選。」

另外，台大院長吳明賢還原調查流程，院方去年2月知道相關情況即主動展開調查，6月完成調查，認定性騷成立且建議記一大過懲處即送台大校方處置。台大主秘王大銘表示，至今仍未懲處是程序問題，現在程序已經完成，本月校教評會議會進行懲處。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈受訪表示，學會要先看到台大調查報告，後續再討論要怎麼處置，避免現在立即處置會有錯誤處理。至於是否改選，都還要等待報告內容。

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