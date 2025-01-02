恐影響生育！專家警告：「這1物」永遠別放入微波爐加熱

▲最新研究指出，即使是合格可微波加熱塑料容器，也會在微波爐中釋放大量的微塑微粒。示意圖。（翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

攝入化學物質與生育問題是否有相關關係？最新研究指出，用微波爐加熱放在「塑膠容器」中的食物，可能會因此影響到生育能力，因此專家建議，最好避免讓熱源和塑膠結合，甚至連出大太陽的日子在車裡放一瓶水，都盡量不要。

知名生育科學家建議「永遠不要」用微波爐加熱放在塑膠容器中的食物，可能會影響到生育能力。對此，內分泌干擾物專家史旺就表示，主要原因是用微波爐加熱放在塑膠容器中的食物時，塑膠容器的化學物質可能滲入食物。

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史旺進一步解釋，塑膠中有雙酚A、鄰苯二甲酸酯類（phthalates）、塑化劑，它們原本沒有與塑膠發生化學結合，但若把東西放入含有這些化學物質的容器中，並放入高溫環境，「這些化學物質就會從塑料中脫離，進入食物中。」

雖多項研究認為攝入這些化學物質與生育問題有關係，但主管機關則認為，目前的證據顯示，一般人日常生活接觸的量在安全範圍；不過，史旺等專家越來越擔心這些化學物質可能對生殖健康產生影響，例如降低男性精子數量與精子品質，「最好避免讓熱源和塑膠結合，甚至連出大太陽的日子在車裡放一瓶水，都盡量不要。」



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