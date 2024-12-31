司法單位確認了！八炯統戰片逮到台籍詐欺犯　逃亡4年搖身成買辦

▲號稱泉州台青創業園總負責人林金城，竟是在台犯下多起刑事案件在逃的詐欺通緝犯。

圖、文／鏡週刊

網紅八炯和「閩南狼PYC」陳柏源自製中國統戰紀錄片，最新影片踢爆恐有逾10萬台人持有「中國身分證」，本刊掌握，在該影片中現聲號稱泉州台青創業園總負責人林金城，已由我司法單位確認，就是在台犯多起刑事案件在逃的詐欺通緝犯林金城。

本刊掌握，在影片電訪中宣稱可協助代辦身分證的林金城，出生於1970年，有詐欺、恐嚇取財、偽造文書、違反著作權法等多項刑案紀錄，目前因涉多案遭台中、金門等三處地方法院通緝，自2020年底赴上海後就未有返國紀錄。林金城宣稱，廈門申辦人數多達4000多人，領證要等3個月，已有2千多人申辦成功，而漳州申請數較少，可能可以早上辦、下午就能拿證。

知情人士透露，林金城在逃逸中國期間，因腦筋靈活，加上與混跡中國當地台灣黑道人士相熟，被泉州政協黃贊清相中，把福建對台青年統戰平台，設於「泉州台商投資區」的「泉州台青創業園」交由林金城以「總負責人」身分負責管理。

林再以相關的身分，成立「發財信息科技有限有公司」等數家公司，如影片中稱，經由設立公司等方式，他就以極低的利率從銀行貸得數百萬人民幣青創貸款，並以自己為例，號召國人到中國申辦「中國身分證」等證件。

影片中出現的另外一個名字蘇士恩，1990年次，台中人，在台也有洗錢前科，2024年11月間經由小三通前往廈門後，透過在當地成立「星磊能源科技」公司名義，在當地以青創名義發展，在八炯影片中林金城介紹蘇士恩在到中國之前是無車、無房、無存款的「三無人員」，現在已經是公司老闆，但「一毛錢也不用出」。

但實際上這些所謂的「青創園區」一如中國各地的「台商投資園區」，過去幾年早已隨著包括台商在內，全球投資者大舉遷出中國而多半人去樓空。

曾在當地經營工廠的台商表示，這類所謂投資、青創基地多以因為中國經濟嚴重下滑而難以經營，憑藉原經營模式「獲利」的中國官員、金融體系，以及中介相關事務的台籍買辦也紛紛改變新的經營模式。其中，「統戰財」就成為來源最穩定，不會因為中國經濟下行而減少的大水庫，也成為相關集團覬覦的目標。



更多鏡週刊報導

【通緝犯成買辦】誘台人辦三證 中方拉攏邊緣人創統戰經濟

【通緝犯成買辦】持中國身分 官員示警：出國風險增高

北市堅持辦雙城論壇 陸委會放行上海訪團但有附加條件