北韓軍殺死俄軍！撤退途中「誤擊」鬧翻3人慘死　血腥屍體照曝光

▲北韓軍屍體照。（圖／翻攝自Telegram）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月派遣1.1萬人的精銳部隊前往俄羅斯，協助俄軍在俄烏戰爭上擊退烏軍，包括從烏克蘭軍奪回遭到占領的庫斯克州領土。豈料，北韓軍卻因為不熟悉現代戰爭、無人機的應對模式而導致人員傷亡。如今更有消息指出，北韓軍從庫斯克州某村莊撤退時，竟然誤擊俄軍，導致俄軍3人死亡。

根據《自由亞洲電台》，社群平台Telegram上某態度傾向支持俄羅斯的頻道「Крымский ветер」日前指出，北韓軍2024年12月29日襲擊某烏克蘭陣地，然而在從該陣地撤退的過程中，卻發生誤擊事件，導致3名俄軍意外遭到波及慘死。

至於態度傾向支持烏克蘭的Telegram頻道「InformNapalm」則於日前指出，其實北韓軍、俄軍之間在俄烏戰場時經常發生誤擊友軍的離譜事件，雙方也因此屢傳不和，種種因素導致前線戰場上的死傷人員愈來愈多。

另外，烏克蘭武裝部隊特種作戰部隊（SSO）第6團則於日前透露，在俄羅斯庫斯科州，從俄軍手中再次奪回遭到占領的村莊，該座村莊由俄軍、北韓軍共同駐守，最後慘遭烏軍在戰鬥後一併殲滅，現場北韓軍士兵慘死的遺照也因此公開，只見士兵的頭部附近有北韓國旗，手腕則是綁上用來辨別友軍的紅色膠帶。

《自由亞洲電台》指出，目前仍無法辨別該張照片的真偽。不過，烏軍從北韓軍屍體所發現的紙條，可以看到北韓軍事圖用「人肉誘餌」來引導與烏軍無人機的作戰，此項戰略也讓北韓軍的無人機擊中率略為贏過俄軍，然而卻仍無法影響戰情走向。