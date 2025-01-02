公公過世！大姑領走財產「Excel寫1700萬」　她照顧30年一場空

▲大姑拿走公公千萬遺產，如今擺爛不拿出來。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「憑什麼？」一名人妻抱怨，大姑在公公過世後，把千萬財產幾乎領光，連金飾也一併拿走，但公公生前是由一名阿姨長期照顧，老人家也允諾會給她250萬，如今大姑只給兄弟姊妹一張Excel並寫著1700萬，目前霸佔財產不給錢，而阿姨經濟上有問題，老公竟要原PO先轉3萬給對方，讓原PO感到不滿。

一名網友在《毒姑九賤婆媳討論區》感嘆，公公過世卻掀起遺產分配風波，大姑卻一口氣領走戶頭幾乎全部的現金以及保險箱的金飾，但其實公公生前都是由一名阿姨照料，長達30年侍奉，長輩曾說過，「哪天他先走了要給阿姨250萬生活」，而家人商量之下，改成每個月轉3萬給這位阿姨。

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無奈公公的錢全被領走，而大姑不願意透露實際金額，也拒絕拿出存摺，只給了一張Excel並寫著1700萬，這一年來擺爛不處理遺產分配，如今阿姨向原PO苦訴經濟有困難，頻頻催問何時可以拿錢？

對此，老公請原PO先轉3萬給阿姨解燃眉之急，這讓原PO感到十分不滿，「憑什麼？公公的遺產沒到位，有什麼理由要我先支？我不支不可以嗎？」

底下網友搖頭回應，「直接告法院不就好了，拖越久，錢越拿不回來」、「叫老公先轉啊，為啥你要幫毒姑擦屁股」、「拿著死亡證明去國稅局查」、「都一年了，如果覺得大姑有問題，為什麼不走法律」、「擅自提領不是可以告嗎」、「阿姨若為你父親生前同居人，可向法院要求酌給遺產。這可求助法扶」、「雖然同情阿姨，但這事情上，必須堅持一毛都不給，一次妥協後患無窮。要嘛就叫老毒姑把錢吐出來大家按照法律分，要嘛就要全部兄弟姐妹一起出這三萬，千萬不要自己付，免得到時候全變成你夫妻倆的責任」。