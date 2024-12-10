沒當阿嬤不認輸！花蓮婦裝義肢完賽5K馬拉松：一點都不痛

▲出發前 治療師再度檢查與調整義肢。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

左腿截肢5年的桂鳳阿姨不服輸，愛慢跑的她，日前穿戴專屬運動型義肢在太平洋馬拉松跑完5公里路跑賽程。圓夢後阿姨歡欣喜悅，她鼓勵病友：「身體可以病，心不能被擊倒」要積極走向戶外、擁抱陽光，永不放棄希望。



門諾醫院義肢矯具中心資深治療師吳健銘全程陪跑，一路提醒她要循序漸進，別衝太快；桂鳳阿姨完賽開心得止不住笑，她說：「不疼，穿義肢的左腿沒半點感覺；反倒正常的右腿微微痠痛，還得加強鍛鍊啦！」

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阿姨的運動型義肢在賽場上相當顯眼，但行動起來與常人無異，生活上幾乎不受影響。她笑得樂觀開朗，罹病之初也曾陷入低潮。她表示，自己對生死看淡，當醫生說左腿長了壞東西，非得截肢才能保命，也曾想就順其自然，放棄治療。但朋友鼓勵她「還沒當阿嬤，妳不能認輸」心裡才開始對癒後生出希望。





桂鳳阿姨表示，上網搜索相關訊息，看到許多截肢的病友術後依然活躍在運動場上，而門諾醫院義肢矯具中心成功協助多名病友重返生活，她決定配合醫囑並結合復健科及義肢矯具中心的專業支持，一步步找回健康。她說，復健的過程很辛苦，每個重複動作看似乏味，但能重新找回運動的感覺真得很棒。



「一切都是天意，都是命中注定的」她不怨天尤人，既然決定向死求生，就直面命運接受挑戰。桂鳳阿姨向治療師吳健銘說出想跑短程馬拉松的願望，稱：「人家截肢都能衝刺百米，我邊走邊跑應該沒問題吧」。吳健銘接下挑戰，不僅與團隊重新設計義肢，還一起完成在東海岸慢跑的願望。



桂鳳阿姨表示，賽前2周穿上全新設計的運動型義肢，為培養感情她整天穿戴，穿著去買菜、做義工、打掃社區、四處串門都不嫌累，並多次趕往醫院做復健、調整義肢，每天雖辛苦但很充實。現在的她天天都很開心，重生後要鼓勵更多人勇敢追夢。

完賽後的阿姨笑容特美，頻頻感謝門諾醫院醫療團隊耐心陪伴，她說，每次看到有人半途放棄，都心想好可惜哦，怎麼不再撐一下就好。她現在很好，穿義肢一點都不疼，她選擇積極走出戶外，以身作則鼓勵病友不要躲在陰暗角落。她強調，心理迎向陽光，身體會更快找回健康。

門諾醫院義肢矯具中心顧問陳鴻彬說，桂鳳阿姨今年3月主動傳訊分享她參加健走活動的喜悅，並期待能盡快重返賽場。醫療團隊隨即著手幫她圓夢，3個月內設計舒適度更佳的套筒及義肢，透過不斷練習最終圓夢。陳鴻彬與治療團隊一路伴她走出低潮，如今見阿姨滿意的笑容直呼：「真教人欣慰！」



陳鴻彬表示，套筒的貼合度決定穿戴舒適，特別是跑步、跳躍等高強度動作，製作若不夠密實，患部經不斷衝撞很快就紅腫、破皮，別談要跑完全程。如今製作工藝與時俱進，透過數位3D掃描與建模取代過去傳統石膏製作，科技化的套筒完美貼合腿型，行走坐臥間減少過度摩擦、壓痛，更增進使用者多向外參與活動的意願。