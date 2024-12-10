　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒當阿嬤不認輸！花蓮婦裝義肢完賽5K馬拉松：一點都不痛

▲出發前 治療師再度檢查與調整義肢。(圖／門諾醫院提供，下同)

▲出發前 治療師再度檢查與調整義肢。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

左腿截肢5年的桂鳳阿姨不服輸，愛慢跑的她，日前穿戴專屬運動型義肢在太平洋馬拉松跑完5公里路跑賽程。圓夢後阿姨歡欣喜悅，她鼓勵病友：「身體可以病，心不能被擊倒」要積極走向戶外、擁抱陽光，永不放棄希望。
 
門諾醫院義肢矯具中心資深治療師吳健銘全程陪跑，一路提醒她要循序漸進，別衝太快；桂鳳阿姨完賽開心得止不住笑，她說：「不疼，穿義肢的左腿沒半點感覺；反倒正常的右腿微微痠痛，還得加強鍛鍊啦！」

▲出發前 治療師再度檢查與調整義肢。(圖／門諾醫院提供，下同)

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿姨的運動型義肢在賽場上相當顯眼，但行動起來與常人無異，生活上幾乎不受影響。她笑得樂觀開朗，罹病之初也曾陷入低潮。她表示，自己對生死看淡，當醫生說左腿長了壞東西，非得截肢才能保命，也曾想就順其自然，放棄治療。但朋友鼓勵她「還沒當阿嬤，妳不能認輸」心裡才開始對癒後生出希望。

▲出發前 治療師再度檢查與調整義肢。(圖／門諾醫院提供，下同)
 
桂鳳阿姨表示，上網搜索相關訊息，看到許多截肢的病友術後依然活躍在運動場上，而門諾醫院義肢矯具中心成功協助多名病友重返生活，她決定配合醫囑並結合復健科及義肢矯具中心的專業支持，一步步找回健康。她說，復健的過程很辛苦，每個重複動作看似乏味，但能重新找回運動的感覺真得很棒。
 
「一切都是天意，都是命中注定的」她不怨天尤人，既然決定向死求生，就直面命運接受挑戰。桂鳳阿姨向治療師吳健銘說出想跑短程馬拉松的願望，稱：「人家截肢都能衝刺百米，我邊走邊跑應該沒問題吧」。吳健銘接下挑戰，不僅與團隊重新設計義肢，還一起完成在東海岸慢跑的願望。
 
桂鳳阿姨表示，賽前2周穿上全新設計的運動型義肢，為培養感情她整天穿戴，穿著去買菜、做義工、打掃社區、四處串門都不嫌累，並多次趕往醫院做復健、調整義肢，每天雖辛苦但很充實。現在的她天天都很開心，重生後要鼓勵更多人勇敢追夢。

▲出發前 治療師再度檢查與調整義肢。(圖／門諾醫院提供，下同)

完賽後的阿姨笑容特美，頻頻感謝門諾醫院醫療團隊耐心陪伴，她說，每次看到有人半途放棄，都心想好可惜哦，怎麼不再撐一下就好。她現在很好，穿義肢一點都不疼，她選擇積極走出戶外，以身作則鼓勵病友不要躲在陰暗角落。她強調，心理迎向陽光，身體會更快找回健康。

▲出發前 治療師再度檢查與調整義肢。(圖／門諾醫院提供，下同)

門諾醫院義肢矯具中心顧問陳鴻彬說，桂鳳阿姨今年3月主動傳訊分享她參加健走活動的喜悅，並期待能盡快重返賽場。醫療團隊隨即著手幫她圓夢，3個月內設計舒適度更佳的套筒及義肢，透過不斷練習最終圓夢。陳鴻彬與治療團隊一路伴她走出低潮，如今見阿姨滿意的笑容直呼：「真教人欣慰！」
 
陳鴻彬表示，套筒的貼合度決定穿戴舒適，特別是跑步、跳躍等高強度動作，製作若不夠密實，患部經不斷衝撞很快就紅腫、破皮，別談要跑完全程。如今製作工藝與時俱進，透過數位3D掃描與建模取代過去傳統石膏製作，科技化的套筒完美貼合腿型，行走坐臥間減少過度摩擦、壓痛，更增進使用者多向外參與活動的意願。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不只桃園！　他在淡水也見「戰車開在路上」
完整時間軸！內湖母女被詐1200萬遭諷：還活著喔　關鍵絕望5
快訊／謝宜容涉霸凌！新北市調查處問話中　晚間移送新北檢複訊
看完周杰倫演唱會！他在角落發現「1機台」　網：都不知有這好康
獨／賴清德、韓國瑜咬耳朵內容曝　確定請韓國瑜代表參加川普就職
送走最後一屆畢業生！特教師林映汝癌逝　享年48歲
LIVE／阿妹唱三天三夜「震動大巨蛋」被訴！　峮峮內衣照曝光
快訊／中共已包圍東部！封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在外用餐發現「1景象」超傻眼！他不解嘆：直接把20元丟了

衰當人頭帳戶「開庭被羞辱」想不開！律師吐悲劇：法官沒比較好

從小就很省！出社會「月薪7萬」還是不敢花　網有感：好像都會這樣

搭高鐵坐自由座「不敢上廁所」！理由一票秒懂：離開有風險

陳世凱二支箭「榮耀號1800名台客脫困」　最晚今全數返台

再增2班機疏運榮耀號滯留台人　交通部：今天都能返國

沒當阿嬤不認輸！花蓮婦裝義肢完賽5K馬拉松：一點都不痛

帶婆婆出國遭「瘋狗般嫌爆行程」！尪不挺反跟著笑...人妻心涼了

看完周杰倫演唱會！他在角落發現「1機台」　網愣：都不知有這好康

送走最後一屆畢業生！特教師林映汝癌逝　網友淚送：人間菩薩

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

在外用餐發現「1景象」超傻眼！他不解嘆：直接把20元丟了

衰當人頭帳戶「開庭被羞辱」想不開！律師吐悲劇：法官沒比較好

從小就很省！出社會「月薪7萬」還是不敢花　網有感：好像都會這樣

搭高鐵坐自由座「不敢上廁所」！理由一票秒懂：離開有風險

陳世凱二支箭「榮耀號1800名台客脫困」　最晚今全數返台

再增2班機疏運榮耀號滯留台人　交通部：今天都能返國

沒當阿嬤不認輸！花蓮婦裝義肢完賽5K馬拉松：一點都不痛

帶婆婆出國遭「瘋狗般嫌爆行程」！尪不挺反跟著笑...人妻心涼了

看完周杰倫演唱會！他在角落發現「1機台」　網愣：都不知有這好康

送走最後一屆畢業生！特教師林映汝癌逝　網友淚送：人間菩薩

野放「蝠寶」失敗！追蹤器掉落疑遭猛禽捕食

泰100男同志性愛毒趴「驚見台灣人」！　24歲台男嗨玩被逮

內政部：農業發展權入法將讓農地被判死刑

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

在外用餐發現「1景象」超傻眼！他不解嘆：直接把20元丟了

新北U18／黃靖哲首打席點火台東縣搶勝　盼學習陳傑憲廣角型打者

川普不表態保衛台灣！　賴士葆轟：民進黨的希望最終是癡心妄想

衰當人頭帳戶「開庭被羞辱」想不開！律師吐悲劇：法官沒比較好

從小就很省！出社會「月薪7萬」還是不敢花　網有感：好像都會這樣

陸家電巨頭傳裁員3萬人　海信只認「面臨挑戰」批媒體刻意誇張

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

2波變天更強冷氣團降10°C！一天比一天冷

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

菜單上「1字」正確發音　一票喊：我都唸錯了

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」

劍湖山沒落？他曝樂園現況「工作人員比遊客多」

民眾查麻醉醫師！學會證實「非會員」

明晚變天！　恐首波強烈冷氣團時間曝

鄭宗哲結婚了　笑喊：「家正婦」還是空的

性、愛能分開！5星座分手後「還能當砲友」

日本「蘋果病」大爆發　疾管署：台灣有零星通報

更多熱門

相關新聞

台中城市馬拉松攤販總召猝死　年僅40歲

台中城市馬拉松攤販總召猝死　年僅40歲

台中城市半程馬拉松今日清晨4點半登場，活動一路到10點左右結束，不料11時許，現場擺攤的餐車收攤時，有攤販發現總召陳男在車上休息，且人已經叫不醒，送醫仍不治死亡。據了解，陳男開餐車賣珍奶，到全台各地擺攤，今日因應活動，約半夜2、3點就上工，獨自返回廂型車休息後，離奇猝死，年僅40歲。

蘇泰安抱緊古林　盈餘捐贈球芽基金

蘇泰安抱緊古林　盈餘捐贈球芽基金

撞死9歲童沒來告別式！肇事男深夜靈前放手寫信

撞死9歲童沒來告別式！肇事男深夜靈前放手寫信

改跑姿、滿腳血　曹純玉今年全馬關機

改跑姿、滿腳血　曹純玉今年全馬關機

奇葩！半馬冠軍獎品一頭牛

奇葩！半馬冠軍獎品一頭牛

關鍵字：

阿嬤認輸阿姨義肢完賽5K馬拉松不痛

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共已包圍東部！封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

三陽怒退汽車公會真實導火線曝光

2波變天更強冷氣團降10°C！一天比一天冷

小優、鮪魚傳友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面