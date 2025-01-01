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金正恩帶女兒出席平壤跨年　狂播洗腦神曲《親切的父親》高喊萬歲

▲▼北韓在平壤51競技場舉辦2025跨年演唱會，金正恩、金主愛出席現場。（圖／達志影像）

▲北韓在平壤51競技場舉辦2025跨年演唱會，金正恩出席現場，女兒金主愛、新任內閣總理朴泰成坐在左右兩側。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）迎來2025年！此次北韓在首都平壤5月1日競技場主辦跨年活動，其最高領導人金正恩、女兒金主愛一同現身，內閣重要官員也跟著出席，場上響起讚揚金正恩的流行歌曲《親切的父親》，台下觀眾也跟著呼喊「萬歲」，美麗的煙火點綴平壤的夜空。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓昨（31）日在首都平壤綾羅島5月1日競技場舉辦盛大的新年慶祝演唱會，金正恩、金主愛父女倆出席，其他還有朝鮮勞動黨中央委員會政治局常務委員和政治局委員、黨政幹部、軍事指揮官、勞工等一同觀賞表演，就連旅居海外的北韓僑胞也在返回平壤後出席活動。

從官媒公開的相片，可以看到金正恩的左右兩側坐著女兒金主愛、新任內閣總理朴泰成。

▲▼北韓在平壤51競技場舉辦2025跨年演唱會，金正恩、金主愛出席現場。（圖／達志影像）

至於一旁還有崔龍海、趙甬元、李炳哲、朴正天、努光鐵（現任國防相）、金德訓（前內閣總理）、李日煥、崔善姬（外務相）、金正官（前國防相）、崔東明（朝鮮勞動黨科學教育部長）、李永吉（朝鮮人民軍總參謀長）、鄭京擇（朝鮮人民軍總政治局長）等人。

去年在跨年活動報導時，《朝中社》曾稱呼金主愛與李雪主為「尊敬的子弟和女士」，然而今年卻未特別提及。不過，近年來金主愛露面的頻率，確實有所提升。

在此次跨年演唱會上，場上響起2024年創作、並且在全球爆紅的北韓創作流行歌曲《親切的父親》，滑冰隊選手與學生們在滑冰上跳舞。該首讚揚歌曲以「父親」（어버이）代稱金正恩，描述金正恩在政治、經濟、國防上的功績，以及金正恩的親和力。

報導指出，當演唱會結束時，「萬歲」歡呼聲威震整座競技場，場上所有民眾皆表示，「獻上最大的榮耀和敬意」，場上放起鞭炮和煙火，點綴著平壤美麗的夜空。同時，金日成廣場上，則有來自平壤的學生們聚集，從晚間11時起開始進行晚會，並在進入2025年時比照往年慣例，升國旗、施放禮炮。

《朝中社》表示，「午夜0時，告知迎向新年的除夜之鐘響起。金日成將軍之歌、金正日將軍之歌等永生不滅的革命頌曲，響徹首都平壤的天際。在響起朝鮮民主主義人民共和國國歌時，勞工、農民、知識分子以及首都的模範勞工們，皆嚴肅地升起國旗。」

▲▼北韓在平壤51競技場舉辦2025跨年演唱會，金正恩、金主愛出席現場。（圖／達志影像）

▲▼金正恩跨年夜現身平壤51競技場，台下軍人、勞工等齊聲歡呼「萬歲」。（圖／達志影像）

▲▼北韓在平壤51競技場舉辦2025跨年演唱會，金正恩、金主愛出席現場。（圖／達志影像）

值得注意的是，北韓去年12月23至27日召開朝鮮勞動黨第8屆第11次全員會議時，敲定內閣總理一職從原本的金德訓改由朴泰成接替，是繼2020年後時隔4年再度更換內閣總理。據悉，儘管金德訓在4年4個月後卸下內閣總理一職，但他轉而擔任勞動掌中央委員會書記兼經濟部長。

《京鄉新聞》等南韓媒體指出，朴泰成此前擔任朝鮮勞動黨中央委員會科學教育書記，在北韓發射軍事偵察衛星、強化北韓與俄羅斯在科學與航太領域之合作上擔任重要的主導角色，2023年金正恩參訪俄國東方太空發射場時，更是伴隨在金正恩身旁。

對此，南韓統一研究院資深研究委員洪敏（音譯）分析，「北韓讓朴泰成接下內閣總理，很有可能是為了未來強化與俄羅斯在經濟、資源、航太、軍需等多項領域上的合作。」

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