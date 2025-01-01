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尹錫悅「逮捕令」一周內執行！　公搜處警告韓總統府：別妨害公務

▲▼南韓民眾參與集會，呼籲彈劾、逮捕涉嫌內亂罪的總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓法院批准由公搜處聲請的逮捕令狀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂，經高位公職者犯罪搜查處（公搜處）3度傳喚，卻仍未出面回應。對此，公搜處聲請的逮捕令狀獲法院批准，規定一周內執行。公搜處呼籲，總統辦公室應全面配合，否則就是妨害公務。

根據《韓聯社》，南韓公搜處處長吳東運今（6）日向現場記者表示，法院所批准的逮捕令狀之執行期限為1月6日以內，因此必須在這段期間內執行逮捕令，一旦總統辦公室警護處不願意配合打開總統官邸大門，恐怕涉有妨害公務執行之罪，「針對逮捕與搜索令狀，將依照原則行使權限。」

逮捕令狀將於何時正式執行？吳東運透露，針對令狀執行的時間點，已經和合作搜查本部進行討論，將在令狀所規定的期限內（6日以前）執行。不過，吳東運卻不願透露太多，僅回應無法特別對外公開令狀執行的時間點。

▲▼南韓公搜處處長吳東運。（圖／達志影像）

▲南韓公搜處處長吳東運。（圖／達志影像）

吳東運強調，針對去年12月3日晚間所爆發的緊急戒嚴事態，公搜處已經依法且符合原則的情況下，誠實地進行搜查，「合作搜查本部也出手協助，儘管先前已經3度傳喚總統（尹錫悅）針對戒嚴一事到案說明，但遺憾的是總統並不願配合出席接受調查，因此只能向法院聲請逮捕與搜索令狀。」

吳東運透露，公搜處已於昨（31）日向總統辦公室警護處發送公文，要求其配合逮捕令狀，「已經明確警告，務必配合調查，否則恐怕涉有濫用職權和特殊妨害公務執行等罪之嫌。就算（總統辦公室公搜處）反對，我方仍會採取合法的程序。」

吳東運解釋，一旦總統辦公室警護處不願配合打開總統官邸大門，則將視為妨害公務執行，「設置路障、鐵門深鎖，不回應逮捕令狀之執行，都被視為妨害公務執行。」

▲▼公民團體前往南韓總統官邸前，要求「立刻逮捕『內亂主謀』尹錫悅」。（圖／達志影像／美聯社）

▲公民團體前往南韓總統官邸前，要求「立刻逮捕『內亂主謀』尹錫悅」。（圖／達志影像／美聯社）

至於一旦成功逮捕尹錫悅，是否會在拘留狀態下向其進行偵查？對此，吳東運回應，「在這一塊部分，將會在展開調查以後，由合作搜查本部決定。」

另外，尹錫悅辯護律師團認為，公搜處在「內亂罪」這一領域並無搜查權，其向法院聲請的逮捕令狀不具合法效力，因此決定申請權限爭議審判和請求終止效力之假處分。對此，吳東運認為，尹錫悅辯護律師團的假處分申請並非合法的權利救濟程序。

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