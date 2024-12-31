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南韓代理總統崔相穆批准任命憲法法官　尹錫悅彈劾案不再難產

▲▼目前代理南韓總統職務的經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆。（圖／達志影像）

▲目前代理南韓總統職務的經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅月初因緊急發布戒嚴遭到彈劾，國務總理韓悳洙則因拒絕任命憲法裁判所（憲法法庭）法官而被國會彈劾，目前由經濟副總理崔相穆代理執行總統職務。今（31）日下午，崔相穆召開國務會議，最終決定批准2名憲法裁判所法官的任命，至於另一人則交由朝野協商。

根據《韓聯社》，南韓「代理總統」崔相穆（經濟副總理兼企劃財政部長）31日下午召開國務會議，最終決定任命由國會提名的憲法裁判所法官趙漢暢（執政黨國民力量提名）、鄭桂先（最大在野黨共同民主黨提名），至於同樣由共同民主黨提名的人選馬恩赫則是予以保留，交由朝野協商達成共識。

崔相穆表示，「自從我繼承代理總統權限後，便期盼能夠儘快結束國內政治的不確定性和社會矛盾，全面防堵經濟與民生危機。在面如此迫切的情況下，我決定通過憲法裁判所法官的任命。」

▲▼大韓民國憲法裁判所。（圖／達志影像）

▲大韓民國憲法裁判所。（圖／達志影像）

崔相穆表示，韓悳洙在遭到國會彈劾（27日）以前，曾經強調憲法裁判所法官的任命必須遵守憲政史上的慣例、經由朝野協商，因此他認為必須在尊重此一原則，而鄭桂先、趙漢暢兩名人選的任命與否在先前經過朝野協商後已接近共識，因此裁定今（31）日批准任命，至於另一人（馬恩赫）則必須邀由朝野協商，一旦達成共識，便予以任命。

崔相穆指出，自從12月初爆發緊急戒嚴事態以後，南韓在政治、經濟、社會層面充滿不確定性，「29日濟州航空波音客機在務安機場發生空難以後，更造成各種跨年演唱會、慶祝活動、聚會等接連取消，連帶造成消費心理萎縮，未經濟帶來更嚴重的困境。」

直到崔相穆通過2名憲法裁判所法官任命以前，目前憲法裁判所只有6名法官，分別為鄭亨植、文炯培（代理所長）、金福馨、李美善、鄭貞美、金炯枓，剩下3名法官須經國會提名後由總統批准任命。

針對崔相穆的決定，執政黨國民力量院內代表權性東表示強烈遺憾，認為此舉無疑是屈服於在野黨的淫威，因為在野黨會挾持國會席次優勢再度發起彈劾，「此一決定犧牲了憲法程序原則」。

▲▼南韓憲法裁判所6名現任法官，從左上（順時針）依序為鄭亨植、文炯培、金福馨、李美善、鄭貞美、金炯枓。（圖／達志影像）

▲南韓憲法裁判所6名現任法官，從左上（順時針）依序為鄭亨植、文炯培、金福馨、李美善、鄭貞美、金炯枓。（圖／達志影像）

根據韓媒《中央日報》，明年4月18日文炯培、李美善將期滿退任，一旦代理總統職權的崔相穆拒絕批准憲法裁判所法官任命，則屆時憲法裁判所恐怕只剩下4名法官，成為功能癱瘓、名存實亡的「植物人法庭」，加上目前憲法裁判所必須處理10件彈劾審判，包括總統尹錫悅、國務總理韓悳洙。

由於憲法裁判所在總統彈劾裁決上，一旦要通過罷免，必須至少要6名法官投下贊成票，因此若目前「6人體制」，勢必代表要全員一致投下贊成票，才能夠順利裁決尹錫悅彈劾案。對此，其中一名法官便抱怨，「這根本不可能」，且質疑6人體制對於總統彈劾案裁決的合法性，認為恐怕不符合民主程序。

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