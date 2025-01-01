烏克蘭停止讓俄羅斯銷歐天然氣借道　俄年損逾1600億元

▲烏克蘭停止上俄羅斯銷歐天然氣借道，俄羅斯一年損失超過1600億元。（圖／路透）



文／中央社

俄羅斯透過行經烏克蘭的蘇聯時期管線對歐洲出口的天然氣，今天凌晨在合約到期後遭到基輔中止借道輸送。烏克蘭稱這是歷史性大事，俄方則面臨換算新台幣1600多億元的營收損失。

路透社報導，這條管線是俄羅斯將天然氣輸送到歐洲的歷史最悠久路徑，俄烏間為期5年的合約在今天凌晨到期。2022年2月俄國對烏克蘭發動全面侵略後，這條天然氣輸送路線的停止已成為意料中事，戰爭期間基輔一再堅決表明不會續約。

經過烏克蘭的路線約占俄羅斯透過管線對歐洲出口天然氣的半數。俄烏戰爭爆發後，歐洲聯盟（EU）已加倍努力減少對俄國能源的依賴，包括尋找替代來源。

烏克蘭能源部今天表示，「基於國家安全利益」，已經停止讓俄羅斯天然氣借道輸送。部長加盧申科（German Galushchenko）在聲明中說：「我們停止輸送俄國天然氣。這是具有歷史重要性的事件。俄國正在失去其市場，它將蒙受財務損失。歐洲已經做出要拋棄俄國天然氣的決定。」

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）也在傳訊應用程式（app）Telegram發布聲明表示：「由於烏克蘭方面一再明確表達拒絕續約，自2025年1月1日起，我方被剝奪經由烏克蘭領土輸送供應天然氣的技術與法律能力。...自莫斯科時間上午8時（格林威治標準時間1日5時起）起，經由烏克蘭領土運輸的俄國天然氣供應不再執行。」

烏克蘭如今面臨每年約8億美元（約新台幣262億元）的過路費損失，而俄羅斯天然氣工業公司則將損失近50億美元（約新台幣1640億元）的銷售額。但據1名業界消息人士說法，俄羅斯天然氣工業公司去年已假定不會再有經由烏克蘭路線的天然氣銷售。

俄羅斯對歐洲出口天然氣有另條路徑，是透過黑海海底的「土耳其溪」（TurkStream）天然氣管線輸送。這組管線有2條線路，1條通往土耳其市場，另1條則供應包括匈牙利和塞爾維亞在內的中歐國家。

在仍透過烏克蘭管線接收所購俄羅斯天然氣的歐洲國家當中，斯洛伐克和奧地利已安排替代供應來源，前蘇聯加盟共和國摩爾多瓦則是受影響最嚴重的國家之一，如今表示有必要祭出措施讓全國天然氣用量減少1/3。