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就愛女生小腿！變態碩士游泳池偷拍女客　手機電腦找出巨量噁照

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲台中楊姓男子在游泳池盥洗持偷拍女性淋浴被逮。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名楊姓男子特別偏好女性的小腿，多次前往某游泳池偷拍女客，去年他潛入淋浴間打算偷拍一名女客時，被女客逮個正著，經警察搜索查扣楊男手機、電腦，發現楊男在游泳池拍攝大量不知名女客裸露的影像。台中地院審理後，依犯無故攝錄他人性影像未遂罪，將楊判處有期徒刑3月，全案還可上訴。

判決指出，楊男於2023年9月8日下午到游泳池游泳，見女客小花（化名）游泳完畢，進入盥洗室準備盥洗，竟跟著潛入小花淋浴間的隔壁間，拿著手機緊貼隔間下方縫隙，打算拍攝小花淋浴畫面，幸好小花馬上察覺有拍攝鏡頭，連衣服都來不及穿好，就衝出來打開隔壁的門，大叫「救命、變態」，將楊男從隔壁淋浴間揪出，楊男驚慌失措，不顧小花和現場員工攔阻，急忙騎車逃離。

小花立即報警處理，警察循線持搜索票查扣楊男的手機和電腦，在楊男的手機中發現大量女性裸體照片，電腦中也有許多穿著泳褲的女性下半身，以及腿部照片，楊男也供稱他對「女性小腿」有特殊偏好，已經3、4年了，不過照片中拍攝的人是女友或網友，拍攝地點為同一個游泳池。

全案審理時，楊男又辯稱他到女廁盥洗室，是為了找吹風機，因為聽到最後一間有水聲，想靠近一點詢問裡面的人有沒有拿走吹風機，完全沒有拍攝小花。

不過法官認為，楊男手上的照片為他在相同犯罪地點拍攝女性泳客的畫面，從楊男的癖好和慣用手法中，可以佐證楊男犯下本案，何況吹風機放在置物櫃，淋浴間並無插座可供使用吹風機，楊男作為碩士學歷的成年人，如果真的要找吹風機，不可能默默到女廁尋找，可見他在小花隔壁淋浴間埋伏想偷拍，依楊男犯無故攝錄他人性影像未遂罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元，全案還可上訴。

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