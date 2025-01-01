港媒：2025年中國最大挑戰來自美國

▲川普即將回歸，預料將再對中施壓。（圖／路透社）



文／中央社

踏入2025年，香港多家報章預期，美國將會全方位壓制中國，這是中國在新一年所面對的重要挑戰。

信報今天發表社評指出，2025年對中國來說必然存在著極大挑戰，主因是作為「外部環境」的美國將再度由川普擔任總統，他的「不確定性」在於行事風格非常飄忽，而他的其中一項施政方針是全方位壓制中國，企圖讓美國保持唯一超級大國的領導地位。

社評並表示，回顧2024年，中國浮現了種種危機，特別惹人憂慮的是房地產有泡沫爆破的跡象。

香港經濟日報昨天在一篇年終分析報導中也表示，川普將重回白宮，把中美關係帶入全新博弈階段，關稅戰、科技戰將全面加劇。

報導指出，在研判「川普2.0」時期的中美關係時，學界及經濟界普遍認為，中美之間的經濟衝突可能會更加嚴重，尤其是川普勝選後一個月內提名內閣成員幾乎是「全鷹」班底，他們對中國立場強硬，可能導致中美關係走向更加緊張的競爭或對抗狀態，甚至可能取消拜登政府時期跟中國建立的對話和溝通管道。

報導更預期，川普政府的根本目的是「脅迫」他國對中國「脫鈎」，塑造國際經貿繞開中國的新戰法。

因此，面對川普上台後的2025年，中國面臨的是可能到來的產業鏈供應鏈轉移潮，以及引發的失業問題。

此外，星島日報今天刊登社論表示，1月20日川普便會重返白宮，他的「美國優先」理念是以犧牲別國利益為代價的，當美國升級關稅戰、貿易戰和科技戰，必對倚賴國際貿易的香港造成一定程度的打擊。

而川普的擴張性政策一旦引發高通貨膨脹，可能觸發美聯儲放緩減息，屆時香港股市、房市、消費零售市場都會受壓。

社論認為，在「一國兩制」原則下，中國大陸和香港面臨的問題雖不盡相同，卻有一定相似性，例如兩地均面臨經濟下行、受美國打壓的問題。

明報的社評也指出，遏制中國發展是美國兩黨共識，操作「香港牌」是華府打擊中國手段之一，預料美國國會今年必定拿壹傳媒集團創辦人黎智英的案件做文章，而外界也無法排除川普會對北京和香港作出一些出其不意的舉措。