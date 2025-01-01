　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港媒：2025年中國最大挑戰來自美國

▲▼中美關係,美中關係,2019年6月29日在日本大阪舉行的G20峰會期間，美國總統川普出席與中國國家主席習近平的雙邊會晤。（圖／路透）

▲川普即將回歸，預料將再對中施壓。（圖／路透社）

文／中央社

踏入2025年，香港多家報章預期，美國將會全方位壓制中國，這是中國在新一年所面對的重要挑戰。

信報今天發表社評指出，2025年對中國來說必然存在著極大挑戰，主因是作為「外部環境」的美國將再度由川普擔任總統，他的「不確定性」在於行事風格非常飄忽，而他的其中一項施政方針是全方位壓制中國，企圖讓美國保持唯一超級大國的領導地位。

社評並表示，回顧2024年，中國浮現了種種危機，特別惹人憂慮的是房地產有泡沫爆破的跡象。

香港經濟日報昨天在一篇年終分析報導中也表示，川普將重回白宮，把中美關係帶入全新博弈階段，關稅戰、科技戰將全面加劇。

報導指出，在研判「川普2.0」時期的中美關係時，學界及經濟界普遍認為，中美之間的經濟衝突可能會更加嚴重，尤其是川普勝選後一個月內提名內閣成員幾乎是「全鷹」班底，他們對中國立場強硬，可能導致中美關係走向更加緊張的競爭或對抗狀態，甚至可能取消拜登政府時期跟中國建立的對話和溝通管道。

報導更預期，川普政府的根本目的是「脅迫」他國對中國「脫鈎」，塑造國際經貿繞開中國的新戰法。

因此，面對川普上台後的2025年，中國面臨的是可能到來的產業鏈供應鏈轉移潮，以及引發的失業問題。

此外，星島日報今天刊登社論表示，1月20日川普便會重返白宮，他的「美國優先」理念是以犧牲別國利益為代價的，當美國升級關稅戰、貿易戰和科技戰，必對倚賴國際貿易的香港造成一定程度的打擊。

而川普的擴張性政策一旦引發高通貨膨脹，可能觸發美聯儲放緩減息，屆時香港股市、房市、消費零售市場都會受壓。

社論認為，在「一國兩制」原則下，中國大陸和香港面臨的問題雖不盡相同，卻有一定相似性，例如兩地均面臨經濟下行、受美國打壓的問題。

明報的社評也指出，遏制中國發展是美國兩黨共識，操作「香港牌」是華府打擊中國手段之一，預料美國國會今年必定拿壹傳媒集團創辦人黎智英的案件做文章，而外界也無法排除川普會對北京和香港作出一些出其不意的舉措。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又有飛機出事！　美283人客機宣布緊急狀態返航
濟州航空179名死者身分確認完畢！　家屬跨年在機場捧遺照痛哭
跨完年搭捷運！　妹子驚「身邊都不是台灣人」
伍佰唱陸跨年慘變「白臉鬼娃」！大螢幕畫面太嚇人　全場傻眼
王齊麟跨年「出賣未婚妻0修圖照」！　陳詩媛生氣了
醫突嘆「很多人過不了這個年」　淚揭急診3案：這是人生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港媒：2025年中國最大挑戰來自美國

6萬噸雞蛋消失！千坪超市倒閉真相　老闆調監視器看到心寒

地鐵搶位子賣別人！陸男「每次收費20元」已賺了兩筆

四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了

曾「空降」福建元旦前跨省調任　羅東川履新青海省委副書記

中共省級一把手密集調動　青海湖北更換書記

解放軍對台首次宣傳「無人作戰」　新MV用銀杏「隱喻」六代機試飛

陸國產C919執飛香港航班！全港僅一人完成維修訓練

雷軍：小米汽車新年目標交付30萬輛　造車共花了1300億元

川普對兩岸「雙向訛詐」　學者：陸須應對「驚濤駭浪」

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！

安心亞爆乳馬甲裝「幫你呼呼」辣翻　「一字馬.M字腿」13分鐘組曲開全Mic

火焚折屍塞 #冰櫃 ！ 主嫌落網嗆記者：關你屁事啊

女買拖把二度退貨被拒 #大東夜市 咆哮警強制送醫 #台南

被副駕妻碎念不認路 老公使用鴨制大絕招

港媒：2025年中國最大挑戰來自美國

6萬噸雞蛋消失！千坪超市倒閉真相　老闆調監視器看到心寒

地鐵搶位子賣別人！陸男「每次收費20元」已賺了兩筆

四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了

曾「空降」福建元旦前跨省調任　羅東川履新青海省委副書記

中共省級一把手密集調動　青海湖北更換書記

解放軍對台首次宣傳「無人作戰」　新MV用銀杏「隱喻」六代機試飛

陸國產C919執飛香港航班！全港僅一人完成維修訓練

雷軍：小米汽車新年目標交付30萬輛　造車共花了1300億元

川普對兩岸「雙向訛詐」　學者：陸須應對「驚濤駭浪」

濟州航空空難「女星摯友是罹難者」！事發前才見過面　哀痛道別惹鼻酸

黃國昌接民眾黨代理黨主席？　林富男讚「本黨之寶」：拭目以待

又有飛機出事！美283人客機「駕駛艙冒煙」　宣布緊急狀態急返航

樂天女孩副隊長「突大動作宣布改名」！張雅涵揭背後寓意：新的開始

金門小三通旅客飆破130萬人次！　今年可望恢復疫前水準

華航女空服員「俐落褲裝新制服」亮相　空地勤讚：更有安全感

港媒：2025年中國最大挑戰來自美國

九州宮崎縣秘境自由行！划船漫遊絕美峽谷、置身17米瀑布旁太震撼

濟州航空179名死者身分確認完畢　家屬跨年在機場捧遺照痛哭

日本獼猴抱團取暖抵抗嚴寒　300隻依偎變成一球球「雪猴糰子」

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

大陸熱門新聞

18歲男買6手電動車…充電爆炸身亡

女高中生辦公室撲倒熱吻已婚男師

馬龍、樊振東、陳夢退出世界排名　中國乒協主席發聲

東部戰區對台宣傳首次出現「無人作戰」

四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺把我忘了

習近平新年賀詞談台灣：誰也不能阻擋統一歷史大勢

6萬噸雞蛋消失！老闆調監視器心寒

女子花314萬把家裝潢成「送客風」

川普對兩岸「雙向訛詐」　學者：陸須應對「驚濤駭浪」

陸軍工爆發！各國加速空中軍備賽

世界最長！新疆「天山勝利隧道」貫通

陸國產C919飛香港　全港僅一人完成維修訓練

雷軍：小米汽車新年目標交付30萬輛

中共省級一把手密集調動　青海湖北換書記

更多熱門

相關新聞

國台辦正告民進黨：鋌而走險將自取滅亡

國台辦正告民進黨：鋌而走險將自取滅亡

美國聯邦參議院18日通過2025財年國防授權法案（NDAA），並授權將3億美元投入台灣安全合作倡議，顯示美國對台自我防衛能力的持續支持。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（25）日痛批美方行為是對台海在台海「拱火遞刀」，並且正告民進黨，「買再多美國武器，也阻擋不了統一歷史大勢，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡」。

謝鋒籲美工商界不懼「寒蟬效應」

謝鋒籲美工商界不懼「寒蟬效應」

專家：川普回答台灣問題「非常小心」

專家：川普回答台灣問題「非常小心」

美中換囚　分析：北京改變情報策略

美中換囚　分析：北京改變情報策略

美駐中大使人選帕度　立場友台

美駐中大使人選帕度　立場友台

關鍵字：

美中中美

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！

恭喜！　5生肖2025旺爆

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死

鄭家純醫生老公「首露臉」！

等101煙火！一群人「全拍錯棟」ICU醫笑翻

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

陸跨年眾女星大唱中文版〈APT.〉挨批難聽

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

是元介宣布結婚套牢圈外女友　「1314發文時間」超閃

妻小睡休息竟猝死痴情夫悲痛　台中警送暖

急凍5天！　下波強冷空氣時間曝

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸

更多

最夯影音

更多

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面