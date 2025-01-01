「鋼鐵傘兵」秦良丰元旦升旗領唱國歌　陳其邁讚：生命鬥士！

▲高雄元旦升旗在文化中心舉行，由市長陳其邁主持。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市各界慶祝中華民國114年元旦升旗典禮今（1）日清晨在文化中心廣場舉行，市長陳其邁特別邀請發生跳傘意外而奮勇向上的傘兵秦良丰一起到場升旗唱國歌，他盛讚秦良丰是「生命的鬥士」，而高雄在去年雖然面臨了4個颱風的侵襲，但是高雄並沒有被困難擊倒，反而在去年也交出亮麗的成績單。

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▲傘兵秦良丰（右二）受邀參加高雄市元旦升旗，領唱國歌。（圖／記者吳世龍攝）

2018年漢光演習時，航特部上兵秦良丰跳傘時，因為主傘副傘都沒開，從近400公尺的高空直接墜落地面，幾近全癱，近年來恢復良好，已經可以行走，甚至被稱為「醫療史上的奇蹟」，也被譽為「生命的鬥士」。

高雄市升旗典禮今日清晨在文化中心舉行，市長陳其邁特別邀請秦良丰和家人來擔任領唱國歌的嘉賓。

▲高雄元旦升旗典禮在文化中心舉行。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁表示，高雄在去年雖然面臨了4個颱風的侵襲，但是高雄並沒有被困難擊倒，反而在去年也交出亮麗的成績單。不但在各項城市競爭力的評比也都獲得佳績，展望新的一年，除了希望高雄能夠國泰民安、風調雨順，也希望高雄所有市民朋友都能夠心想事成、一切順利平安。

▲市長陳其邁說，高雄去年遭遇4個颱風侵襲，卻沒有被擊倒。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁說，尤其高雄正面臨轉型的關鍵期，包括投資大廠，像台積電等這些相關的高科技廠商，也陸陸續續在今年要進入大投資大發展的時代，所以我們也希望能夠加速整個城市數位及淨零轉型，加快高雄進步的腳步。