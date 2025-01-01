聯結車司機疑疲勞駕駛！國1自撞內側護欄　對向車輛遭波及翻覆

▲國道一號北向205.5K清晨5時58分發生交通事故。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

國道一號北向205.5K今日（1日）清晨5時58分發生一起交通事故，65歲李姓男子駕駛聯結車，疑疲勞駕駛撞內側護欄，造成分隔島防撞桿掉落對向車道，65歲周姓男駕駛撞上翻覆，李男臉部及腳部擦傷、左腳小腿骨折、周男左腿骨折，2人受傷送醫。

國道警方指出，5時58分於國道1號北向205.8公里發生交通事故案，李男駕駛營半聯結車行駛北向外側車道時，疑似疲勞駕駛偏離車道撞擊內側護欄後，造成橫跨中央分隔島上防撞桿掉落於南向車道，被南向行駛周男駕駛自小客車撞上翻覆於輔助車道及外側路肩，38歲張姓男子駕駛小客車行駛北上中線車道撞擊該起事故掉落物造成爆胎。

本案造成李男臉部及腳部擦傷、左腳小腿骨折、周男左腿骨折，2人受傷，意識清楚，李男送往衛服部彰化醫院救治、周男送往彰化基督教醫院救治。本案相關駕駛人均無飲酒情形，有關肇事經過及肇因研判由本大隊持續調查釐清中。

國道警方呼籲，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。