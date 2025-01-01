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橋梁便道遭颱風沖毀！　徐榛蔚要求春節前完工通行

▲▼縣長徐榛蔚前往視察大橋便道，要求務必落實監督，提供更好的建設品質，確保民眾生命財產安全。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚前往視察大橋便道施工進度，要求務必落實監督，提供更好的建設品質，確保民眾生命財產安全。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年凱米颱風、康芮颱風所帶來強勁的雨量及風勢，導致花蓮南區多座橋梁便道遭沖毀，經過中央相關機關與花蓮縣政府合作辦理修復作業，預計將於過年前完成通車。縣長徐榛蔚日前在縣府建設處長鄧子榆的陪同下前往視察大橋便道，責成建設處等業務單位務必落實監督責任，提供鄉親更好的建設品質，確保民眾生命財產安全。

▲▼縣長徐榛蔚前往視察大橋便道，要求務必落實監督，提供更好的建設品質，確保民眾生命財產安全。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，針對今年颱風沖毀南區多座大橋便道，由於許多農作春耕也即將開始，加上過年期間鄉親返鄉，特地與九河局合作協調承包廠商希望趕在過年前盡速完工。其中，蚊子洞便道已於12月中旬完工，農路橋的部分近日將開始拆除。若是天候不佳，有強降雨時，這幾座便道將另委由鄉鎮公所管理通行，同時也籲請鄉親避免於夜間行駛，行車多注意交通安全。

▲▼縣長徐榛蔚前往視察大橋便道，要求務必落實監督，提供更好的建設品質，確保民眾生命財產安全。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚會勘途中用心傾聽在地鄉親心聲，接續會勘高寮大橋便道、玉長大橋便道、崙天大橋便道、明里大橋便道、蚊子洞便道與周邊設施，徐縣長重視南區橋梁復建工程，指示各局處全力協助鄉鎮公所並緊盯各項工程進度，以利災後重建工程進行，並於農曆年前完工，提供鄉親更加便利安全的交通品質。

▲▼縣長徐榛蔚前往視察大橋便道，要求務必落實監督，提供更好的建設品質，確保民眾生命財產安全。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指示各局處全力協助鄉鎮公所緊盯各項工程進度，於農曆年前完工。

花蓮縣政府表示，雖然施工期間面臨地質、氣候等不確定因素，具有相當挑戰，仍會持續努力掌握重建進度，整合協調各單位資源，盼能儘速完工，提供民眾及農友們更加便利的生活環境。

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大橋便道颱風沖毀復建春節完工通行

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