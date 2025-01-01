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南韓總統府高級幕僚「集體請辭」　抗議崔相穆任命憲法法官

▲▼南韓總統尹錫悅22日指定鄭鎮碩接下府方秘書室長一職。（圖／達志影像）

▲南韓總統辦公室秘書室長鄭鎮碩今年4月接任。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國務總理韓悳洙在接下代理總統一職後，因為拒絕任命國會提名的3名憲法裁判所（憲法法庭），最後遭到國會通過彈劾。如今，經濟副總理崔相穆接下代理總統一職後，便批准任命2名法官。對此，南韓總統辦公室罕見發表聲明，認為崔相穆「越權」，而總統辦公室的高級幕僚也火速請辭。

根據《韓聯社》，迎來2025年，南韓「代理總統」崔相穆（經濟副總理兼企劃財政部長）今（1）日率領總統辦公室高級幕僚前往國立首爾顯忠院（類似我國忠烈祠）參謁，此時總統辦公室秘書室長鄭鎮碩、政策室長成太胤、國家安保室長申源湜、外交安保特使張虎鎮以及全體首席秘書官，紛紛向崔相穆請辭。

▲▼南韓「代理總統」崔相穆1日前往國立首爾顯忠院參謁。（圖／達志影像）

▲南韓「代理總統」崔相穆1日前往國立首爾顯忠院參謁。（圖／達志影像）

對此，執政黨國民力量黨內解讀，認為總統辦公室高級幕僚集體請辭，無疑是針對崔相穆昨（31）日批准任命2名憲法裁判所法官的舉動表達無聲的抗議。

據悉，崔相穆2024年12月31日召開國務會議後，批准任命由國會提名的鄭桂先（共同民主黨提名）、趙漢暢（國民力量提名）等2名憲法裁判所法官後，總統辦公室罕見透過聲明表達強烈遺憾，認為崔相穆的舉動已經超越權限範圍。

 ►南韓代理總統崔相穆批准任命憲法法官　尹錫悅彈劾案不再難產

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