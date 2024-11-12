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駕駛被控交流道逼車挨罰2.4萬元　1原因逆轉免罰

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿財（化名）今年3月間開車行經台78線快速道路古坑交流道時，被檢舉逼車讓道，挨罰2.4萬元，但他自認當時是正常匯入車道，反控檢舉人行車過快、未保持安全距離。台中高等行政法院法官檢視檢舉光碟影像畫面之後，認為阿財主觀上沒有逼車的意圖，充其量僅能認為有疏於注意檢舉人車輛動向的過失，最終裁定撤銷原處分。

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲阿財被指控在交流道逼車。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿財今年3月間開車行經台78線快速道路古坑交流道，卻被另一名駕駛（以下稱檢舉人）檢舉有「任意以迫近迫使他車讓道」的違規行為，因而遭裁罰2.4萬元、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

阿財提出行政訴訟並表示，當時他是正常匯入交流道，第一時間沒有看到檢舉人的車輛，是檢舉人行車過快、未保持安全距離，想要超越他，他發現之後擔心發生撞擊事故，才會加速前進，反而引起檢舉人不滿，他沒有惡意逼車，而是避開危險。

台中市交通事件裁決處則認為，車輛要匯入主線道之前，應注意有無其他車輛，並優先禮讓主線道的車輛先行，當時檢舉人的車輛就在阿財的車輛旁邊，阿財應能輕易察覺並減速讓行，但他沒有打方向燈就匯入主線車道，迫近檢舉人的車輛，甚至加速超越，導致檢舉人只能向左閃避，偏離車道行駛至槽化線，可見他確實有以迫近方式逼車之故意，違規事實明確。

不過，台中高等行政法院法官當庭勘驗檢舉光碟影像畫面，發現阿財原本行駛在外側車道，檢舉人在後方行駛於內側車道，靠近交流道時，檢舉人先加速前進幾乎與阿財並行，此時阿財已經行駛至穿越虛線打算匯入主線道，兩車十分靠近，阿財這才稍微加速前進匯入車道，檢舉人則往左側槽化線偏移以避免發生碰撞。

法官表示，依據雙方行車過程觀察，檢舉人雖然是在主線道行駛，但阿財行駛於右側車道接近交流道穿越虛線匯入處時，本來就在檢舉人的車輛前方，檢舉人在接近右側車道逐漸縮減處時才加速前進，想要超越阿財搶先匯入合併的單一車道，在這種狀況下，阿財未能及時察覺檢舉人突然在左側出現，疏於注意使用方向燈而加速前進匯入，以避免兩車發生碰撞，充其量僅能認為有疏於注意檢舉人車輛動向的過失，主觀上應無故意逼車的意圖。

最後，法官認為，阿財的駕駛行為可能有疏於注意讓車的過失，但主觀上並無故意，不構成「任意以迫近迫使他車讓道」之違規行為，原處分尚有違誤，最終裁定撤銷，全案仍可上訴。

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